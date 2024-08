Ben Affleck y Jennifer Lopez estarían por firmar el divorcio

- Publicidad -

Según informaron fuentes cercanas Jennifer Lopez y Ben Affleck parecen estar al borde del divorcio, a la pareja. De acuerdo con la información proporcionada, “los documentos de divorcio ya estarían finalizados, pero aún no han sido presentados oficialmente”.

El reporte, difundido por medios internacionales como Daily Mail y Cosmopolitan, pone fin a la reciente ola de rumores y especulaciones sobre su relación.

El actor de 51 años compró una nueva mansión valorada en USD 20,5 millones de dólares en Pacific Palisades el 24 de julio, coincidiendo con el cumpleaños número 55 de J.Lo. Previamente, amigos cercanos a la cantante describieron esta adquisición como “una puñalada en el corazón”.

La nueva residencia, diseñada por el arquitecto Cliff May, cuenta con cinco dormitorios, seis baños, y varias áreas de lujo, incluyendo una casa de huéspedes, según precisa el informe.

El mes pasado, la estrella musical celebró un año más de vida con una fiesta temática inspirada en Bridgerton en los Hamptons, Nueva York. Sorprendentemente, Affleck no asistió a esta celebración.

Además, compartió un mensaje en Instagram admitiendo sentirse “frágil” y agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans. Este mensaje intrigó a muchos seguidores y generó más preguntas sobre el estado de su relación.Esa misma fecha también marcó la culminación de otra transacción inmobiliaria de los esposos, quienes pusieron a la venta su mansión en Beverly Hills por USD 68 millones de dólares. Además, López vendió su penthouse de cuatro dormitorios en Nueva York por USD 23 millones.

“La última vez que López y Affleck fueron vistos juntos en público fue el 30 de marzo”, destacó la fuente, quienes han pasado el verano mayormente separados, con Jennifer en la costa este y Ben en Los Ángeles. Alegan que incluso celebraron su segundo aniversario de boda el pasado 16 de julio estando en ciudades diferentes.

Según el informe, “la pareja estaría esperando el momento adecuado para hacer pública la noticia” mediante un comunicado conjunto.

Los rumores de problemas matrimoniales comenzaron a tomar forma en mayo, cuando se supo que Ben Affleck se había mudado a una casa de alquiler de USD 100 mil dólares mensuales. Esta propiedad está estratégicamente ubicada cerca de la residencia de su ex esposa, la actriz Jennifer Garner, en Brentwood.

Según la fuente, “un amigo de Lopez en Los Ángeles afirmó que la cantante ha puesto su corazón y alma en su historia de amor con Ben y no la abandonará sin luchar”. La historia de la pareja ha sido seguida de cerca desde principios de los 2000, cuando se comprometieron por primera vez en 2002, antes de separarse en 2004.

Su reconciliación en 2021 fue altamente comentada por los medios, y su relación se recoge parcialmente en La mayor historia de amor jamás contada, film disponible en Prime Video.

No obstante, los informes recientes indican que este podría ser el final definitivo para la pareja. Hasta ahora, ni los representantes de Affleck ni los de Lopez han emitido comentarios oficiales sobre los informes de divorcio. Se espera que más detalles salgan a la luz en las próximas semanas a medida que la pareja prepare su pronunciamiento oficial.