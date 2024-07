Perros iluminan pasarela en desfile de moda

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- RXR organizó un desfile de moda canina en el centro de New Rochelle, donde los dueños de mascotas pudieron exhibir fabulosos looks y los disfraces creativos de sus perros.

Se entregaron premios en categorías como mejor vestido, más creativo y disfraz más divertido.

Los organizadores manifestaron que el evento es parte de la nueva serie de verano de Clinton Park, un grupo de eventos comunitarios gratuitos diseñados para involucrar, entretener y unir a la comunidad local de New Rochelle.

Los refrigerios fueron proporcionados por la cafetería local Casaroma.