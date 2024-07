Ropa y útiles gratuitos para niños de bajos ingresos

- Publicidad -

STAMFORD.- Back to School Shop, un evento comunitario organizado para proporcionar una amplia gama de ropa y útiles escolares nuevos a los niños de familias de bajos ingresos, celebrará su décimo aniversario en su evento anual el domingo 28 de julio en la Davenport Ridge Elementary School, en Stamford.

De acuerdo con los promotores, Back to School Shop ayudará a celebrar la ocasión con obsequios especiales para los niños, incluido helado gratis y muestras de agradecimiento para sus voluntarios.

Los niños desde jardín de infantes hasta quinto grado, que hayan sido identificados y registrados por trabajadores sociales de las escuelas primarias en las escuelas públicas de Stamford, podrán seleccionar sus propios artículos nuevos en un entorno de grandes almacenes creado exclusivamente para ellos.

Toda la ropa, mochilas y útiles escolares son comprados por voluntarios con fondos recaudados de individuos, fundaciones y otras organizaciones para entregarlo a los niños de bajos recursos.

Más del 50 por ciento de los estudiantes de Stamford se consideran económicamente desfavorecidos y muchos regresan a la escuela cada año sin ropa ni útiles escolares básicos, según la cofundadora de Back to School Shop, Jane Levene.

El evento Back to School Shop se realiza desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en el gimnasio de la Davenport Ridge Elementary School, que se transforma en una tienda departamental para el evento.

Con la ayuda de voluntarios, cada niño es acompañado por toda la tienda para seleccionar ropa nueva para el próximo año escolar, incluidas camisas, pantalones, zapatillas de deporte, calcetines, ropa interior, abrigos de invierno, gorros y guantes, y lo nuevo de este año, una sudadera.

Además de la ropa, los niños también eligen una botella de agua y una lonchera junto con una mochila nueva, que llenan con útiles escolares y libros.

Los niños participantes tendrán la oportunidad de conocer a la autora local de libros infantiles, Valerie Bolling, quien firmará copias de algunos de sus últimos libros para los niños.

Todos los artículos elegidos por los niños se proporcionan sin costo alguno.

Mientras los niños hacen compras, sus padres y cuidadores visitan el Japha Family Resource Center, donde pueden reunirse con representantes de organizaciones comunitarias, quienes brindan información sobre servicios importantes que pueden estar disponibles para ellos.

Entre las muchas organizaciones que estarán presentes se encuentran Building One Community (B1C), Community Health Centers, Kids in Crisis, Children’s Learning Centers, Saint Joseph’s Parenting Center, Child Guidance Center y Community Action Agency of Western Connecticut.

La despensa de alimentos móvil del Schoke Jewish Family Service también estará en el evento para brindar una selección de alimentos a las familias participantes.

Back to School Shop, es una organización sin fines de lucro fundada por Japha y Levene, residentes de Stamford, que buscan garantizar que todos los niños de Stamford, incluso aquellos en circunstancias difíciles, experimenten la emoción de prepararse para la vuelta a la escuela.

Para obtener más información sobre Back to School Shop, pueden ingresar a la web https://www.backtoschoolshop.org.