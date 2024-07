Cumbia y vallenato para celebrar a Colombia

- Publicidad -

STAMFORD.- En un ambiente de fiesta y música tradicional, la Association Colombo Hispanic American of Connecticut (ACHACT) celebró el 214º aniversario (1810-2024) de la independencia de Colombia, en un evento en el que se exaltó la cultura del país “cafetero” con los ritmos de cumbia y vallenato.

La celebración, en el que se izó la bandera tricolor, se llevó a cabo el sábado pasado en el Centro de Gobierno de Stamford.

El evento comenzó con las palabras de bienvenida de Jackeline Arango y con una oración a cargo del reverendo Fernando Varón.

Los asistentes disfrutaron, a continuación, de danzas típicas colombianas a través de las presentaciones del “Ballet Folklórico de las Américas” y de “Danza Alma Solana”, dirigida por John Mecca.

Además, los cantantes “Pacho” Vélez, Jason Méndez, Adriana Vargas y Jei Santander interpretaron canciones típicas Colombianas que hicieron bailar a los presentes.

La sargento de la policía, Adriana Molina, el capellán hispano Kevin Osiel Polanco, director en Connecticut de la International Alliance of Chaplains and Law Enforcement Inc; el juez hispano de Port Chester, José Castañeda, y la cantante Jei Santander tuvieron el honor de izar la bandera de Colombia al son del himno nacional.

Además, por primera vez, se izó la bandera de la ACHACT.

De acuerdo con la ACHACT, el pabellón converge en todos los países de Latinoamérica. La organización cumple 27 años de servicio a la comunidad.

Al final del evento, hubo reconocimientos, además de entrega de proclamas por parte de las autoridades.