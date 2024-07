Neoyorkinos insatisfechos con servicio de transporte en Westchester

- Publicidad -

Por Elvis Herrada

El condado de Westchester, una de las áreas suburbanas más cercanas de la ciudad de Nueva York, cuenta con un sistema de autobuses que es descrito por sus usuarios como “lento, ineficiente y poco accesible”.

El Sol News conversó con Jennifer Hernández, de la organización Make The Road NY (MTRNY), quien divulgó un análisis exhaustivo titulado “The Buzz on the Bee-Line 2.0”, en donde se muestran las experiencias de pasajeros, que destacan la “falta de fiabilidad de los servicios de autobuses, especialmente durante las últimas horas de la noche y los fines de semana”.

El estudio se realizó a un universo de 450 entrevistados, “ellos indicaron que los tiempos de espera son de 15 minutos o más, y algunos experimentan retrasos de hasta 45 minutos en una parada. El 16,2% opinó que se esto se debía a que no había suficientes autobuses”, declaró.

HISPANOS VIAJAN MÁS

El 26.3% de los residentes de esa localidad son hispanos, pero constituyen el 38% de los usuarios de esta línea de buses. Según la encuesta, el 82,8% de los pasajeros utilizan el autobús para ir y venir del trabajo, el 35% de los pasajeros utilizan el autobús para acceder a servicios esenciales, el 30% utiliza el autobús para ir o volver de compromisos sociales y el 12% utiliza el autobús autobús para ir y volver de la escuela.

“El 63% de los pasajeros no tienen acceso a un vehículo, lo que significa que la mayoría de los pasajeros de autobús no tienen un coche o prefieren no conducir. Optar por el transporte público puede reducir el número de vehículos personales en la carretera y reducir la congestión del tráfico. Esto a su vez reduce los gases de efecto invernadero”, asegura Hernández.

¿CUÁNDO HAY MÁS TRÁFICO?

Pero qué hora del día los usuarios necesitaban más el autobús, según el estudio es el 86,5% que necesitaba el autobús por la mañana (6 a. m. a 12 p. m.), el 59% dijo que necesitaba el autobús por la tarde (12 p. m. a 6 p. m.), y el 26,2% dijo que necesitaba más el autobús por la tarde (de 6:00 p.m. a 00:00 a.m.). “El problema más urgente al que me enfrento es la poca frecuencia de los autobuses. Tiempos de espera de 40 minutos a una hora se han vuelto demasiado comunes, lo que me dificulta llegar eficientemente a mis destinos y avanzar con mi día”, señaló un usuario.

CONCLUSIÓN

Según Hernández, “los encuestados se quejaron de: servicio poco frecuente, falta de estaciones de recarga MetroCard,falta de traslados coordinados, autobuses sin mantenimiento y dificultad para encontrar información sobre el servicio. Los residentes del condado de Westchester dependen del acceso a un transporte moderno y eficiente. Los servicios de autobús a menudo reducen desigualdades en comunidades minoritarias de bajos ingresos al proporcionar acceso al transporte público, que a su vez proporciona acceso a mejores empleos, viviendas asequibles, opciones de alimentos más saludables y recursos comunitarios.

ESCUCHAR AL USUARIO

“El condado de Westchester debe priorizar a sus residentes que dependen del transporte público. Esto comienza escuchando sus necesidades e inquietudes con el sistema ellos usan el sistema todos los días y conocen los entresijos. Pueden identificar fácilmente los problemas principales debido a su experiencia de primera mano. Los usuarios de autobuses Bee-Line merecen el derecho a servicios accesibles, confiables, seguros, asequibles y

transporte equitativo, así como una agencia de tránsito que sea transparente y responsable”, refirió.

NUEVOS OPERADORES

“El condado de Westchester ha subcontratado sus operaciones a la misma empresa, Liberty Lines, para los últimos cincuenta años. Y desde hace años, el condado de Westchester acaba de adjudicar el contrato a Liberty Lines que fluctúa entre 140 y 160 millones de dólares al año. Aunque el condado ha evolucionado, las rutas y el servicio que Liberty Lines se han mantenido igual. Sin embargo Liberty Lines no ha tenido que mejorar el servicio ni competir para ofrecer algo de valor de mercado para el condado de Westchester. Los fondos públicos deben gastarse de manera apropiada y eficiente. El contrato actual se ha ampliado hasta finales de diciembre de 2024, un año más de lo previsto. El proceso de adquisición actual está tardando más de lo esperado y, si bien el Condado ha tomado algunos pasos para lograr un proceso de licitación más competitivo a lo largo del tiempo, todo el proceso ha carecido transparencia. Esperamos que el condado realmente abra el proceso de licitación y acepta otras ofertas. Los cambios al marco procesal de contratación, licitación y la supervisión puede a su vez producir un mejor servicio de autobús para los pasajeros”, finalizó.