Cupones gratuitos a adultos mayores para comprar alimentos

YONKERS.- El alcalde Mike Spano anunció que la Yonkers Office for the Aging distribuirá cupones del mercado de agricultores a adultos mayores calificados de Yonkers.

Los cupones estarán disponibles en la Office for the Aging del lunes 15 de julio al miércoles 17 de julio, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La oficina está ubicada en el Chema Community Center, en 435 Riverdale Avenue, Yonkers.

Los cupones están disponibles para los solicitantes calificados de 60 años o más que tengan un ingreso mensual de 2 mil 322 dólares por mes o menos para un hogar de una sola persona; 3 mil 152 dólares por mes o menos para un hogar de dos personas y 3 mil 981 dólares por mes o menos para un hogar de tres personas.

Cada adulto mayor de un hogar es elegible para recibir un folleto si cumple con los requisitos de edad e ingresos.

Las personas mayores de Yonkers deben llevar una identificación con fotografía y prueba de edad.

Los cupones se pueden usar en los mercados de agricultores del condado de Westchester, incluido el de la Saint John Episcopal Church en Yonkers.

“Alentamos a nuestros adultos mayores a hacer uso de este servicio de ahorro de dinero que atraerá a nuestros residentes a salir y comprar, contribuir a nuestras granjas locales y, al mismo tiempo, disfrutar de los beneficios de los productos frescos y de cosecha propia”, expresó el alcalde Spano.

El Senior Farmers Market Program está financiado a través de la división del Food and Nutrition Service del Departamento de Agricultura y Mercados de los Estados Unidos en cooperación con la New York State Office for the Aging, New York State Department of Agriculture and Markets y la Westchester County Department of Senior Programs and Services.