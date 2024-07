Programa otorga a estudiantes $2 mil para trabajar durante el verano

- Publicidad -

NEW HAVEN.- El programa de verano New Haven Youth at Work, que comenzó su primer día a principios de julio, apoya a casi 750 estudiantes de entre 14 y 21 años con un trabajo de verano.

Gwendolyn Williams, directora del Departamento de Recreación y Juventud de New Haven, dijo en la celebración de inauguración del programa que la oportunidad permite a los jóvenes aprender cómo es tener un trabajo, lo que también sienta una base sólida para futuras oportunidades profesionales. El sueldo es atractivo.

“Si el estudiante trabaja todas sus horas durante las cinco semanas, tiene el potencial de salir adelante y ganar 2 mil dólares durante el verano”, dijo Williams.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, dijo que el programa también permite a los estudiantes establecer conexiones más sólidas con diferentes partes de la ciudad.

“Es una manera realmente inspiradora para que nuestros jóvenes ganen algo de dinero, adquieran habilidades profesionales, pero también tengan un impacto real en nuestra comunidad”, dijo el Alcalde.

Elicker enumeró el Departamento de Bomberos, la Biblioteca Pública y las escuelas de la ciudad como algunas de las organizaciones que ofrecieron trabajo a los estudiantes como parte del programa.

Los New Haven Youth at Work comenzaron sus trabajos de verano el 1º de julio y permanecerán empleados hasta el 2 de agosto, trabajando 25 horas a la semana y ganando 16 dólares por hora.