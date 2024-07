Informe encuentra deficiencias en servicio de autobuses

- Publicidad -

PORT CHESTER.- Un nuevo informe publicado, el martes pasado, encontró graves problemas con el servicio de autobuses Bee-Line del condado de Westchester.

El estudio fue escrito por Tri-State Transportation Campaign, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, dedicada a promover el transporte sostenible, políticas y prácticas de planificación equitativas y comunidades sólidas en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Además, Make the Road New York, la mayor organización progresista de base liderada por inmigrantes.

El informe identificó problemas que incluyen un servicio de autobús poco frecuente, autobuses con mal mantenimiento, falta de servicios básicos en las paradas de autobús, incluidos bancos, refugios y calentadores, pantallas de información en tiempo real insuficientes, un número limitado de estaciones de recarga MetroCard e infraestructura inadecuada para personas con discapacidades.

“El condado de Westchester puede mejorar significativamente la eficiencia, la accesibilidad y la experiencia general de los pasajeros”, dijo Talia Crawford de la Tri-State Transportation Campaign.

El informe llega tres años después de que un estudio de estos grupos encontrara resultados similares.

También llega solo cinco meses antes de que expire el contrato actual con Liberty Lines Transit, la compañía que opera el sistema.

Liberty Lines ha operado los autobuses durante los últimos 50 años y el Condado se encuentra actualmente en la fase de licitación para el próximo contrato.

En una declaración a News 12, un portavoz del condado de Westchester expresó que “nuestra asociación público-privada garantiza que el servicio se gestione de manera eficiente y licitamos el contrato de servicio para mantener altos estándares. El otoño pasado, realizamos una encuesta exhaustiva sobre el número de usuarios para recopilar comentarios directos de nuestros usuarios. Sus aportes han sido invaluables para dar forma a nuestros planes actuales y futuros”.

Agregó que “queremos que el sistema Bee-Line Bus satisfaga las necesidades de los pasajeros en cuanto a frecuencia del servicio, accesibilidad y satisfacción general”.

Indicó que “la solicitud de propuesta actual para un nuevo contrato aborda las inquietudes que hemos escuchado de nuestros pasajeros. Los aportes de los pasajeros son una de las razones por las que levantamos las tarifas de autobús y paratránsito para el verano hasta el 1 de septiembre. Esta es la quinta vez, y el tercer verano, los autobuses Bee-Line gratuitos”.

El informe hace varias recomendaciones, entre ellas aumentar la frecuencia de los servicios, mejorar los sistemas de pago, implementar un plan a largo plazo y crear un organismo de supervisión más sólido.