Campaña para instar a familias a disfrutar piscinas gratuitas

WHITE PLAINS.- Como parte de una iniciativa para promover la salud física y mental entre los jóvenes neoyorquinos, la gobernadora Kathy Hochul anunció que este verano no se aplicarán tarifas de entrada a las piscinas en los parques estatales.

“El verano está aquí: desconéctate y sal”, expresó la funcionaria.

El martes 2 de julio, Hochul anunció que durante el resto del verano no habrá tarifas de entrada a las piscinas de los parques estatales de Nueva York.

Es parte de la campaña Get Offline, Get Outside (Desconéctate, sal afuera), que alienta a los jóvenes y las familias a priorizar su salud física y mental tomándose un descanso de las redes sociales para disfrutar de la recreación y las reuniones sociales al aire libre.

Las piscinas en los parques estatales de Long Island, el Valle de Hudson (que incluye el condado de Westchester), la Región Capital y más serán parte del programa gratuito.

Aún se requerirán tarifas de estacionamiento en los parques estatales.

Además, Hochul anunció un programa de 1.5 millones de dólares que conectará a niños neoyorquinos en edad escolar con instrucción de natación.

El programa de subvenciones, titulado Connect Kids to Swimming Instruction Transportation Grant, reembolsará los costos de viaje hasta 45 mil dólares por año fiscal para que las familias puedan viajar a programas gratuitos para aprender a nadar.

“Estamos haciendo que sea más fácil para nuestros jóvenes dejar sus teléfonos y computadoras, disfrutar del tiempo con amigos y familiares y mantenerse activos en todo el Estado”, expresó la Gobernadora.

Para obtener la lista completa de piscinas de entrada gratuita, pueden ingresar a la web