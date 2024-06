Ejecutivo celebra triunfo en primarias demócratas del Congreso

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Un par de candidatos primerizos al Congreso obtuvieron victorias decisivas en las primarias demócratas en el estado de Nueva York.

El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, derrotó fácilmente al dos veces titular Jamaal Bowman en la carrera por el Distrito 16, con el 58 por ciento de los votos obtenidos contra el 41 por ciento, según la Junta Electoral del Estado de Nueva York.

Con 25 millones de dólares gastados, fue la carrera primaria para el Congreso más cara en la historia de los Estados Unidos y una que se volvió polémica por los debates sobre la guerra entre Israel y Hamas.

El distrito incluye la parte sur de Westchester, incluidos White Plains, Mount Vernon, Yonkers, New Rochelle y Rye, y una pequeña parte del norte del Bronx.

En Long Island, el ex presentador de CNN John Avlon derrotó a Nancy Goroff, con el 70 por ciento de los votos obtenidos contra el 30 por ciento, en el Distrito 1, que incluye el extremo este de los Hamptons, así como áreas suburbanas de la costa norte.

Avlon, de 51 años, se enfrentará al titular republicano Nick LaLota en las elecciones generales del martes 5 de noviembre.

Latimer, de 70 años, es el primer retador que derrota a un miembro del llamado “Escuadrón”, un grupo de miembros de izquierda del Partido Demócrata. Es un gran favorito para ganar las elecciones generales ya que el Distrito 16 es muy demócrata.

“Consideraremos las necesidades de todos en el distrito. Vemos en esta sala a los hombres y mujeres del trabajo, ellos representan a las secretarias, plomeros, carpinteros, bomberos y a personas como mi madre y mi padre, que trabajan con sus manos. Estamos todos incluidos”, expresó Latimer al declararse vencedor.

Avlon, quien también fue columnista y editor asociado de The New York Sun y redactor jefe de discursos del ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, hizo campaña sobre varios temas demócratas fundamentales, incluida la preservación del derecho al aborto y el restablecimiento de la prohibición de las armas de asalto.