¿Cómo eliminar grandes deudas médicas, arrendamiento o crediticias?

- Publicidad -

Por: Elvis Herrada Erquiaga

Las entidades financieras estiman que un 73% de hispanos adultos tienen acceso al crédito bancario, sin embargo el Banco de la Reserva Federal de New York sostiene que la deuda colectiva se ha incrementado este año y que el 8.9% de los deudores han entrado en proceso de mora.

Imagínese que a esta deuda crediticia se le agrave otro problema como un gasto médico de emergencia que puede generarle otra deuda de por lo menos doscientos mil dólares; un arriendo que resulta impagable o incluso un contrato que salió mal con pagos que se debieron hacer pero no se lograron, generando un dolor de cabeza que parece no tener solución.

BANCARROTA

Para tratar este tema, EL SOL News conversó con el juez José Orlando Castañeda, quien explicó que existen maneras de solucionar este tipo de problemas como aplicando a una declaración de bancarrota, una ley federal que está amparado por la constitución de Estados Unidos y dice que cualquier persona que haya incurrido en deuda que no puede pagar y que demuestre que lo que gana no es suficiente para pagar las deudas, tiene derecho a la aplicación de esta solicitud.

¿NECESITO SER CIUDADANO?

Castañeda sostiene que quien aplique a este proceso no tiene que ser ciudadano americano, “puede ser residente o no, cualquier persona que ha entrado en deudas es posible que se pueda hacer la bancarrota. No te piden papeles de estatus migratorio, pero si te van a pedir social security number. Hay gente que no lo tiene pero se ha conseguido una identificación de declaración de impuestos (TAX ID), un contador te puede ayudar a sacar esa identificación y con eso puedes postular a la bancarrota”.

REQUISITOS MÍNIMOS

Lo que hay que tener en cuenta, afirma Castañeda, “es colocar en una balanza: por un lado lo que hay que declarar y por otro definir todas las deudas. Uno debe establecer cuánto son sus entradas y su patrimonio, entonces obviamente si tiene más deudas que sus entradas de patrimonio, tiene todo el derecho a la aplicación.

SOBRE PATRIMONIO

Asegura que existen personas que pueden tener casa de buen valor, pero argumentando que son casas propias donde vive la familia la ley te protege bajo esta declaración, “eso se llaman exenciones, que significa que están exentos. Lo mismo sucede con el carro, a menos que no sea muy lujoso y si lo está pagando, entonces también están exentos de cobro”.

SIN TRABAJO

¿Y qué sucede con los excluidos laborales? “Bueno, hay gente que no trabaja, entonces con mayor razón pueden aplicar, porque como no tiene entrada se puede aplicar demostrando eso. Hay otra cosa, todo lo que se declare deben ser cosas lícitas, digamos entradas de dinero que tienen permiso de registro, eso el abogado se encarga de solicitarlo para que califique”.

CONSTRUYENDO CRÉDITO

Sin embargo Castañeda recomienda siempre cuidarse de las deudas siendo un buen pagador y para esto se debe tener récord de transacciones. “Es necesario abrir una cuenta bancaria, porque así va establecer crédito. Inclusive hay tarjetas donde sólo puedes dejar un depósito a la tarjeta y puedes hacer pagos. Manejar la tarjeta es importante, estamos en un país esencialmente capitalista donde las cosas tienen movimientos bancarios y hoy en día es tan necesario tener algo que lo respalde a uno como una tarjeta de débito. Yo le aconsejaría a un inmigrante conseguir una tarjeta porque pide mínimos requisitos y una tarjeta, bien manejada con prudencia, evidenciaría que una persona tiene la posibilidad de endeudamiento y participar en la vida comercial de este país. Más información: 914-939-8594.