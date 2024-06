¿Qué hacer si no puede trabajar debido a sus antecedentes penales?

- Publicidad -

NORWALK.- Conseguir un trabajo es difícil, y puede ser más difícil aún una persona tiene antecedentes penales. Muchos empleadores harán una verificación de antecedentes antes de contratarlo.

Para ayudarle a conseguir y mantener un trabajo, las personas deben conocer sus derechos y saber el contenido de sus antecedentes penales.

En algunos casos, las personas pueden contestar honestamente que “no” a una pregunta sobre sus antecedentes penales.

¿LOS EMPLEADORES PUEDEN PREGUNTAR SOBRE SUS ANTECEDENTES PENALES?

* A los empleadores no les es permitido preguntarles a las personas sobre sus antecedentes penales en la solicitud inicial de trabajo, pero ellos pueden preguntárselo más tarde durante el proceso de contratación.

* Los empleadores pueden pedirle su permiso por escrito para hacer una verificación de sus antecedentes.

* Los empleadores también pueden preguntarle sobre sus antecedentes penales en la solicitud de empleo si:

– Lo hacen de acuerdo con la ley federal o estatal

– Si la posición para la cual una persona está solicitando requiere un bono de seguridad o fidelidad.

¿QUÉ PUEDE AVERIGUAR EL EMPLEADOR DE SUS ANTECEDENTES PENALES?

* De sus antecedentes penales, los empleadores pueden ver:

– Los registros de no condena (como cargos desestimados o arrestos que no resultaron en condena) de los últimos 7 años

– Cualquier condena, sin importar cuándo ocurrió

* Los empleadores no pueden ver:

– La mayoría de los registros de no condena (como cargos desestimados o arrestos que no resultaron en condena) de hace más de 7 años

– Antecedentes que fueron borrados, eliminados o perdonados.

¿TODOS LOS EMPLEADORES HACEN UNA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES?

* No, pero muchos empleadores lo hacen. La mayoría de los empleadores privados tienen la opción, pero depende del tipo de trabajo. Los empleadores sí hacen una verificación de sus antecedentes penales para los siguientes trabajos:

– Enfermero y ayudante de enfermería

– Guardería de niños, hogar de guardería en grupo, y proveedor licenciado de cuidado infantil en el hogar

– Trabajos en la lotería, casino, carreras de caballos o perros, y lugares de apuestas fuera del hipódromo

– Trabajos en escuelas públicas

¿CÓMO CONTESTAR PREGUNTAS SOBRE SUS ANTECEDENTES?

* Es importante saber qué preguntas se hacen normalmente. Una persona puede obtener una lista de preguntas hechas en las entrevistas en el sitio web del Departamento de Trabajo: “Preguntas que se hacen en las entrevistas (Interview Questions)”, en https://portal.ct.gov/dol/job-seekers?language=en_US.

* Diga la verdad. Si miente sobre cierta información, lo podrían despedir por mentir y es posible que no pueda recibir beneficios de desempleo ni de bienestar social del Estado. Y para algunos trabajos, mentir sobre los antecedentes penales es una infracción penal.

* Piense cómo va a explicar sus antecedentes penales y los periodos en que no trabajó si se lo preguntan. Podría explicar por qué sus antecedentes penales no le impedirán ser buen empleado. Podría explicar que aprendió de sus errores, o que es algo que pasó hace muchos años.

* Escriba su historial de empleo. Anote el nombre y dirección de la empresa, sus responsabilidades de trabajo, las fechas en que trabajó y por qué dejó el trabajo.

* Obtenga referencias. Trate de encontrar alguna persona de confianza de uno de sus trabajos anteriores que le dé una buena referencia (que diga cosas positivas sobre usted). Pregúntele que diría acerca de usted si lo llama un empleador potencial. Pregúntele si lo puede usar de referencia. También puede conseguir una carta de referencia de un empleador anterior o alguien que lo conozca bien y presentarla junto con su solicitud de empleo.

¿QUIÉN SABRÁ DE MIS ANTECEDENTES PENALES EN MI LUGAR DE TRABAJO?

Sólo las personas que lo entrevisten y las que tomen las decisiones de contratación podrán ver la información sobre sus antecedentes.

Después de que lo hayan contratado, sus antecedentes penales no deben ser vistos por otros empleados ni deben usarse en su contra. Tiene derecho a proporcionar información sobre su situación particular y explicar por qué su historial penal no debería ser utilizado para negarle una licencia.

LICENCIAS

Para hacer ciertos trabajos se necesita una licencia. Sus antecedentes penales pueden impedir que obtenga ciertas licencias. Un antecedente de infractor juvenil no le impedirá obtener una licencia. Si le niegan una licencia, usted tiene derecho a apelar.

¿QUÉ PUEDO HACER SI NO ME CONTRATAN DEBIDO A MIS ANTECEDENTES?

Si una persona cree que no lo contrataron (o que lo despidieron) debido a sus antecedentes penales, puede preguntar si fue por eso. Si la persona es afroamericano o de origen hispano, posiblemente podría iniciar un caso de discriminación.

Las personas pueden presentar una queja ante:

– La CT Commission on Human Rights and Opportunities o Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades del estado de Connecticut, llamando al 1-800-477-5737 o ingresando a la web www.ct.gov/chro.

– La U.S. Equal Opportunity Employment Commission o la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos, llamando al 1-800-669-4000 o ingresar a la web www.eeoc.gov.

Las personas deben presentar su queja dentro de 300 días. No necesitan tener un abogado para presentar su queja.

¿CÓMO CORREGIR UN ERROR EN SUS ANTECEDENTES PENALES?

Puede ser más fácil corregir un error que tratar de explicarle a un empleador que sus antecedentes están equivocados. Para corregir un error:

– Ordenar una copia de sus antecedentes penales en la policía estatal siguiendo las instrucciones en la web https://portal.ct.gov/DESPP/Division-of-Emergency-Service-and-Public-Protection/Reports-and-Records/State-Police-Bureau-of-Identification.

– Enviar una carta a la policía estatal explicando dónde está el error en el informe que le enviaron y pídales que lo corrijan. Asegúrese de incluir prueba de que cometieron un error.

La policía estatal debe darle una respuesta por escrito dentro de 60 días. Usted tiene derecho de apelar la decisión.

¿CÓMO PUEDE BORRAR SUS ANTECEDENTES PENALES?

Si sus antecedentes penales son borrados, estos no aparecerán en sus antecedentes penales y las personas podrán decirle a su empleador que usted no tiene antecedentes penales. Un empleador no podrá averiguar sobre cargos, arrestos o condenas si estos fueron borrados.

Para obtener más información, pueden ingresar a la web https://portal.ct.gov/bopp/pardon-division/pardon/eligibility.