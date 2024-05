Esculturas de bronce adornarán centro de Stamford

- Publicidad -

STAMFORD.- La organización Stamford Downtown anunció una nueva exhibición que se realizará este verano como parte de su iniciativa Art in Public Places o “Arte en lugares públicos”.

La exhibición ArtNORMOUS in Stamford Downtown, presentado por Reckson & Cappelli Organization en asociación con George Comfort & Sons, se exhibirá en el centro de Stamford a partir de junio y hasta septiembre.

La exposición ArtNORMOUS de este año en el centro de Stamford presenta siete obras de arte en bronce de gran tamaño de cuatro artistas de renombre, entre ellos:

– Joy Brown: One Leaning on Another y Two Together

– Jim Rennert: Inner Dialogue; Timing y Walking the Tightrope

– Bjørn Okholm Skaarup: Hippo Ballerina

– Martha Pettigrew: Gossip

Las esculturas de Rennert, Brown y Skaarup están prestadas por las Cavalier Galleries de Nueva York, Greenwich, Nantucket y Palm Beach.

“Esta exhibición demuestra el extraordinario compromiso con el arte y la cultura que es parte del ADN de Stamford Downtown”, declaró Stamford Downtown.

Art in Public Places es uno de los eventos emblemáticos del centro de Stamford que involucra al público en las artes y anima las calles y parques del centro.

Ahora en su 31º año, este programa de arte público es uno de los principales eventos culturales de la Ciudad.

De acuerdo con los promotores, desde sus inicios, Art in Public Places ha crecido en tamaño y prominencia, ofreciendo importantes obras de escultura al aire libre para que todos disfruten y atrayendo a una audiencia regional a la Ciudad.

Para obtener más información sobre la exposición y ver un mapa de las ubicaciones de las esculturas, pueden ingresar a la web http://stamford-downtown.com/events/art-in-public-places.