Policía suspendido por fingir ataque cardiaco para evitar ser arrestado

- Publicidad -

EAST HARTFORD.- Un teniente de la policía, que afirmó que estaba sufriendo un ataque cardíaco para evitar ser arrestado por conducir en estado de ebriedad, fue suspendido por 30 días sin paga después de una investigación de asuntos internos, informaron las autoridades.

El teniente de la policía de East Hartford, Joseph Ficacelli, también fue retirado de la guardia de honor del Departamento y de su función como oficial a cargo de la unidad de tránsito como parte de la disciplina, de acuerdo con el oficial Marc Caruso, portavoz del Departamento.

Ficacelli también fue trasladado de la Oficina de Investigación Criminal para patrullar como parte de la disciplina, agregó Caruso.

La suspensión se produce después de que un juez del Tribunal Superior se negó a conceder la solicitud de Ficacell de rehabilitación acelerada por el cargo de operar bajo los efectos del alcohol hasta que vio los resultados de una investigación de asuntos internos, según una transcripción de su comparecencia ante el tribunal.

“Estoy bastante sin palabras por este comportamiento”, dijo la jueza Kathleen McNamara durante la comparecencia de Ficacelli ante el Tribunal Superior estatal en Rockville después de enterarse de que era un oficial de policía, según una transcripción del procedimiento.

“Nunca esperaría esto de un oficial de policía, ni siquiera de un teniente”, indicó McNamara.

Está previsto que regrese a la corte el 6 de junio.

Si bien East Hartford completó su investigación interna, el Departamento aún no ha publicado el informe, que según Caruso está siendo redactado. Dijo que se desconoce cuándo se publicará el documento.

Ficacelli comenzó a cumplir la suspensión el domingo pasado. Estará sin sueldo hasta el 17 de junio, según la disciplina emitida el 13 de mayo.

“Tras la revisión, su departamento lo sancionó en consecuencia. Ha pagado un precio”, dijo el abogado de Ficacelli, Walter Hussey.

Su cliente no tiene antecedentes, no hubo ningún accidente y nadie resultó herido, señaló Hussey.

“Está listo, dispuesto y es capaz de aceptar cualquier condición que el tribunal le imponga. Espero que pueda obtener el programa, ya que califica, y seguir adelante”, dijo el abogado.

Ficaelli fue acusado de operar bajo la influencia del alcohol el 28 de enero pasado después de que un paramédico notara que conducía erráticamente en Somers, según un informe policial.

Aunque le dijo al paramédico que estaba bien, Ficacelli, que conducía, cambió de asiento con el sargento retirado de la policía de East Hartford. Robert Pronovost, según el informe.

El paramédico informó que el automóvil había estado conduciendo de manera errática y luego la policía estatal detuvo al conductor.

En ese momento, Pronovost estaba en el asiento del conductor y Ficacelli en el asiento del pasajero, según el informe.

Cuando le pidieron a Pronovost que saliera del auto para una prueba de sobriedad, se cayó al suelo y dijo que se lastimó la espalda en el trabajo, a pesar de que el paramédico lo vio subir del asiento del pasajero al del conductor, según un informe policial y un vídeo de la cámara corporal.

Luego, Ficacelli le dijo a la policía estatal que necesitaba una ambulancia porque pensó que estaba sufriendo un ataque cardíaco cuando un policía le preguntó si conducía el automóvil, como muestra el video.

Ficacelli negó haber conducido varias veces mientras estaba en el hospital, pero se negó a recibir tratamiento, incluido un electrocardiograma, según muestran el vídeo y una transcripción de su proceso judicial.

Ninguno de los hombres le dijo a la policía estatal sobre sus conexiones con las fuerzas del orden y ambos alegaron lesiones o enfermedades como las razones por las que necesitaban ir a un hospital, negándose a tomar pruebas de sobriedad, según el video.

Ambos hombres fueron acusados de operar bajo la influencia de la policía estatal.

A Pronovost se le concedió a principios de este año un programa de distracción, que borrará su arresto por operar bajo los efectos del alcohol si se completa con éxito, según la transcripción.

El video obtenido por CT Insider sobre el hecho está disponible en la web https://www.youtube.com/watch?v=UUjKQDFShkM o buscando en YouTube el título “Connecticut cop claimed he was having heart attack before getting DUI, video shows”.