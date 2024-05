Ben Affleck y Jennifer Lopez toman una drástica decisión tras su grave crisis matrimonial

- Publicidad -

Uno de los matrimonios más populares de Estados Unidos está en problemas. En los últimos días se ha podido saber que la pareja siempre pelea por cada pequeño detalle que pueden. Regularmente se le puede a Ben Affleck la cara de descontento cuando está en eventos públicos con Jennifer Lopez. Pero tras estos primeros contratiempos han decidido dar un paso más allá y ya no estarían viviendo juntos. “Jen y Ben están teniendo problemas en su matrimonio”, dijo una fuente a Us Weekly el jueves. “Comenzaron a tener problemas hace unos meses cuando Jen comenzó a aumentar sus compromisos laborales y a prepararse para su gira”. “Está muy concentrada en el trabajo”, dijo la fuente ya que está lista para comenzar su gira mundial “This is Me… Now: A Love Story” en Orlando, Florida, el próximo mes. “Están en dos páginas completamente diferentes la mayor parte del tiempo”, añadió la fuente.

Uno de los momentos más destacados que hizo saltar las alarmas fue cuando Ben no acompañó a Jennifer al Met Gala, a pesar de su importante papel como coanfitriona del evento. Mientras Jennifer brillaba en la alfombra roja, Ben estaba ausente, citando compromisos laborales como la razón de su ausencia.

Los rumores de divorcio son cada vez más fuertes y si bien JLo fue vista recientemente buscando casa en Los Ángeles, California, el martes, la fuente insistió en que simplemente estaba buscando una propiedad de inversión. Sin embargo, otra fuente le dijo al medio que Affleck, de 51 años, vivía en una casa separada de la del cantante También alegaron que la pareja de primer nivel aún no está lista para tirar la toalla, ya que otro repitió que están trabajando en su matrimonio.