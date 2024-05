Organización ayuda a personas con impactos persistentes de la pandemia

- Publicidad -

NORWALK.- Los grupos de Connecticut todavía están abordando las consecuencias de la pandemia. Además de conectar a los residentes con servicios vitales, United Way of Connecticut también los ayuda a enfrentar los desafíos de salud mental.

Una vez que Suicide and Crisis Lifeline adoptó el número abreviado 988, las llamadas aumentaron. El desafío de responder a miles de llamadas se está afrontando a través de United Way of Connecticut.

Lisa Tepper Bates, presidenta y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, dijo que la pandemia presentaba pros y contras de lo que podía lograr.

“Nos obligó a pensar de nuevas maneras, a aprender nuevas formas de trabajar y, al mismo tiempo, tal vez retrasar algunos esfuerzos. Porque simplemente no podíamos trabajar en ellos mientras teníamos que abordar las necesidades que tenía la gente durante el apogeo de la pandemia”, relató Tepper Bates.

Lo que queda por delante es construir conexiones de atención médica para los residentes.

Tepper Bates señaló que los crecientes costos de las necesidades básicas están provocando un deterioro de la salud física.

Explicó que el trabajo futuro de United Way of Connecticut se centrará en trabajar con proveedores de atención médica para conectar mejor a las personas con apoyo para satisfacer sus necesidades, lo que puede reducir ciertos costos de atención médica.

Tepper Bates señaló que gran parte del trabajo de United Way of Connecticut está en curso. Un punto focal particular es ayudar a los residentes de ALICE (con activos limitados, con ingresos limitados y empleados) que luchan por llegar a fin de mes.

Durante su tiempo en la organización, dijo que aprendió sobre la resiliencia de las personas a las que sirve United Way of Connecticut.

“Creo que hay muchas personas en nuestro estado que, todos los días, enfrentan situaciones muy desafiantes y, sin embargo, son muy resistentes. Creo que eso es lo que, para mí, siempre es inspirador: personas que hacen que las cosas funcionen”, observó Tepper Bates.

Otro trabajo para ayudar a las familias de ALICE es abogar por un crédito tributario estatal por hijos.

La disminución de la pobreza infantil y otros beneficios se debieron a la ampliación del crédito federal, que desde entonces se ha reducido a niveles prepandémicos.

United Way of Connecticut ha expresado su opinión sobre el trabajo, lo que llevó a Tepper Bates a recibir varios honores, incluido un premio de Connecticut Voices for Children a finales de este mes.