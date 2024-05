Empresa planea despedir a mil empleados

- Publicidad -

STAMFORD – Indeed, que tiene su sede conjunta en Stamford, anunció esta semana que planeaba despedir a aproximadamente mil empleados en todo el mundo, o alrededor del 8 por ciento de su fuerza laboral, la segunda vez en poco más de un año que la empresa de servicios profesionales ha anunciado importantes recortes de empleo.

En un mensaje compartido con los empleados, el director ejecutivo de Indeed, Chris Hyams, dijo que los despidos “afectarían a muchos grupos y regiones”, pero no serían “generales” como los aproximadamente 2 mil 200 despidos que se anunciaron en marzo de 2023.

En cambio, Hyams dijo que los nuevos recortes de empleo se “concentran principalmente en los Estados Unidos y se centran más en I+D y en algunos equipos de comercialización”.

“Me entristece compartir la noticia de que hemos tomado la difícil decisión de reducir nuestra plantilla mediante un despido”, dijo Hyams.

Agregó que “a diferencia del año pasado, donde nuestra reducción fue impulsada por ahorros de costos, estamos tomando esta medida porque necesitamos simplificar nuestra organización para que nos resulte más fácil y rápido tomar decisiones y ayudarnos a aumentar los ingresos y las contrataciones de manera más efectiva”.

Hyams dijo que los cambios instituidos el año pasado, incluidos los despidos, funcionaron para la empresa y que Indeed “ahora opera con una rentabilidad estable”.

También citó mejoras en la economía global en el último año. Pero dijo que la empresa “aún no estaba preparada para un crecimiento sostenible”.

Indeed tiene alrededor de 13 mil empleados en todo el mundo, lo que respalda una empresa que maneja más de 350 millones de visitantes únicos en línea cada mes, según su sitio web.

“A pesar de nuestros esfuerzos hasta ahora, nuestra organización todavía es demasiado compleja, todavía tenemos una importante duplicación de esfuerzos y demasiadas capas organizativas que ralentizan la toma de decisiones. Hemos estado trabajando para simplificar todos los aspectos de nuestro negocio, pero sin un cambio significativo, no podemos llegar a donde necesitamos ir”, dijo Hyams.

El mensaje de Hyams sí especificaba cuántos empleados se esperaba que fueran despedidos en Stamford o en Austin, Texas, donde se encuentra la otra sede de la empresa.

En cuanto a la demografía de los empleados afectados, “las selecciones finales no han tenido un impacto desproporcionado mensurable en las mujeres y los géneros subrepresentados o la población minoritaria subrepresentada en los Estados Unidos”, dijo Hyams.

Un mensaje dejado el lunes por la noche para Indeed preguntando sobre la cantidad de empleados con sede en Stamford que se verían afectados por los despidos no fue respondido de inmediato.

Hasta el lunes por la noche, no se publicaron avisos de despido para Indeed en el sitio web del Departamento de Trabajo del Estado. Pero no es necesario informar al gobierno de todos los despidos.