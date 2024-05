¿Qué hacer si es detenido por agentes de inmigración?

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- El sitio web gratuito https://ctlawhelp.org o https://ayudalegalct.org brinda consejos sobre qué hacer si una persona es detenida por los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

“Si usted cree que está en peligro de ser detenido por inmigración, haga un plan para usted mismo y para su familia. Hable con un abogado, si puede hacerlo”, de acuerdo con el sitio web.

CONSEJOS

¿Qué puedo hacer si inmigración me detienen por la calle?

* No corra. Manténgase tranquilo.

* Si los agentes de inmigración le preguntan su nombre, usted debe decirlo. Usted no tiene que contestar ninguna otra pregunta.

* Pregunte si está libre para irse. Si la respuesta es sí, márchese con calma.

* Es mejor no mentir ni llevar documentos falsos consigo.

¿Cuáles son sus derechos si lo arrestan?

* Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Si desea ejercer ese derecho, dígalo en voz alta y solicite un abogado de inmediato.

* Usted puede solicitar hacer una llamada y hablar con su abogado. Memorice el número de teléfono de su abogado, o de un miembro de su familia, o de un amigo de confianza que esté en los Estados Unidos legalmente.

* Usted no tiene que dar información o responder a ninguna pregunta sobre su estado de inmigración.

* Usted no tiene que firmar ningún documento.

Recuerde: Es mejor no mentir ni llevar documentos falsos consigo.

¿Qué puedo hacer si inmigración llega a su casa?

* Usted no tiene que abrir la puerta.

* Puede preguntar a los agentes si tienen una orden judicial. Usted puede pedirles a los agentes que pasen la orden judicial por debajo de la puerta.

* Usted puede confirmar que la orden judicial ha sido firmada por un juez o un magistrado. Solo una orden judicial firmada por un juez o un magistrado les permite a los agentes de inmigración entrar a su hogar para registrar su hogar o para arrestar a alguien.

* Recuerde que una orden de remoción/deportación (Formulario I-205) no permite que los oficiales ingresen a su hogar sin su consentimiento.

* Una orden de detención nombra a la persona que buscan. Si solo tienen una orden de detención, usted no tiene que permitirles llevar a cabo un registro de su casa.

* Si la orden judicial no está firmada por un juez o un magistrado, usted no tiene que abrir la puerta ni permitir que entren a su hogar.

* Si entran de todas maneras, usted tiene el derecho de preguntarles sus nombres y sus placas de policía, y decirles que usted no ha dado su consentimiento.

* Aunque la orden judicial sea válida y se le permita a los agentes de inmigración entrar a su hogar, o arrestar a alguien, usted no tiene que contestarles sus preguntas. Tiene derecho a permanecer en silencio, incluso si el oficial tiene una orden judicial.

* Si usted es arrestado, usted puede pedir hablar con un abogado.

NOTA: Si los agentes de inmigración se llevan alguna cosa de su casa, mantenga una lista de lo que se llevaron y pídales un recibo de las cosas.

¿Qué puede hacer si inmigración llega a su trabajo?

* No corra. Si no lo están buscando, corriendo lo convertirá en un blanco.

* Si le preguntan su nombre, usted debe decirlo, pero no tiene que contestar ninguna otra pregunta.

* Pregunte si está libre para irse. Si la respuesta es sí, márchese con calma.

Nota: Inmigración no necesita una orden judicial ni un permiso para entrar a las áreas públicas de un negocio, como el comedor en un restaurante. Ellos sí necesitan una orden judicial o un permiso para entrar a las áreas que no estén abiertas al público, como la cocina de un restaurante.

Traiga consigo una tarjeta

Usted puede llevar una tarjeta consigo y dársela a la policía o a inmigración, o ponerla por debajo de la puerta si inmigración llega a su casa. La tarjeta debe decir:

I am exercising my constitutional rights.

I do not wish to speak with you.

I will not open the door unless you

have a warrant signed by a judge.

Estoy ejerciendo mis derechos constitucionales.

No deseo hablar con usted.

No voy a abrir la puerta a menos que usted

tenga una orden judicial firmada por un juez.

Ayuda legal para los inmigrantes

Para aprender más sobre sus derechos como inmigrante, pueden visitar la web www.immi.org.

Estos programas ofrecen servicios legales gratuitos o a bajo costo para personas con ingresos bajos:

* Greater Hartford Legal Aid: 860-541-5000.

* Connecticut Legal Services: 860-225-8678

* New Haven Legal Assistance: 203-946-4811.

* Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI)

– Bridgeport: 203-336-0414.

– Stamford: 203-965-7190.

– Hartford: 860-692-3085.

* Apostle Immigrant Services: 203-752-9068.

* IRIS – Integrated Refugee and Immigrant Services: 203-562-2095.

* Building One Community (B1C): 203-674-8585.

* The Jerome N. Frank Legal Services Organization of Yale Law School: 203-432-4800

* University of Connecticut School of Law, Asylum and Human Rights Clinic: 860-570-5165

* Immigration Advocates Network: www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory.

* American Immigration Lawyers Association: 1-800-954-0254 o www.AILA.org.