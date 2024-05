Ampliación de desalojo por “causa justa” afectaría a residentes de casas móviles

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Mientras los inquilinos y defensores de la vivienda se manifiestan en todo Connecticut en apoyo de un proyecto de ley que ampliaría la ley de desalojo por “causa justa”, algunos propietarios de casas móviles están preocupados por cómo podría afectarlos.

Los propietarios de casas móviles son propietarios de la casa, pero alquilan el terreno en el que se asienta.

El proyecto de ley permitiría a los propietarios de casas móviles protestar contra los aumentos de alquiler.

Carol Sembersky, residente de casas móviles en Plymouth, dijo que los residentes de casas móviles merecen más protección, especialmente contra lo que consideran aumentos de costos injustos.

“Eso es algo por lo que vale la pena luchar, porque piensan que pueden hacernos cualquier cosa a los residentes, porque no tenemos derechos, no tenemos nada que decir y no tenemos a nadie que nos respalde”, dijo Sembersky.

El proyecto de ley tendría el mayor impacto en los inquilinos de apartamentos y casas móviles, en lugar de los propietarios de casas móviles, según Rafie Podolsky, abogado de Connecticut Legal Services.

“Ofrece cierta protección superpuesta, particularmente en lo que respecta a cómo se pueden impugnar los aumentos de alquiler. Pero en gran medida los residentes del parque ya tienen esos derechos”, comentó Podolsky.

Los defensores de la vivienda buscan ampliar los derechos de los inquilinos mediante una ampliación de la ley de “causa justa”. Limitaría los motivos por los que los propietarios pueden desalojar.

La ley de desalojo por “Causa Justa” de Connecticut protege a los residentes que tienen al menos 62 años o tienen una discapacidad y viven en un edificio con cinco o más unidades, de desalojos infundados.

El proyecto de ley propuesto ampliaría la ley existente a todos los residentes de edificios con cinco o más unidades, independientemente de la edad de la discapacidad. También evitaría que los inquilinos obedientes sean desalojados sin una justificación legal.

“Su impacto es relativamente pequeño. El impacto es más significativo si alquilas un apartamento en un edificio grande”, dijo Podolsky.

Quienes se oponen al proyecto de ley dicen que una alternativa preferida a la expansión de la “causa justa” es encontrar formas de aumentar el parque de viviendas.

Para los propietarios de casas móviles, otorgaría más capacidad para protestar contra un aumento en los alquileres mensuales de parcelas y garantizaría que se aplicara un aumento de alquiler razonable en todo el parque.

Hay casi 12 mil casas móviles en Connecticut, según la organización sin fines de lucro de defensa de la vivienda Partnership for Strong Communities.

El proyecto de ley está pendiente de votación en el Senado estatal. Se desconoce si será convocado a votación.