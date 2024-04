Así es la difícil vida de la mujer con las piernas más largas del mundo

- Publicidad -

La estadounidense Maci Currin es la mujer con las piernas más largas del mundo: mide 1,90 metros y sus piernas (certificadas por los Guinness World Records) miden 135 centímetros.

Maci vive en Texas y en una entrevista contó los problemas que su altura y piernas le representan, desde conseguir ropa de talle adecuado hasta salir en citas. Y acaso la peor parte son los comentarios que escucha cuando sale a la calle. «He recibido todo tipo de comentarios. Algunos me asocian con personajes de películas de terror, como Slenderman».

La vida amorosa tampoco es tarea sencilla. «Todas las veces que he tenido una cita, especialmente con hombres que son mucho más bajos que yo, me he sentido mal», declaró. «Pareciera que se avergonzaran de mí».

Currin tiene una cuenta de TikTok y allí también da detalles de su vida. Por ejemplo, sobre lo difícil que es ir a comprar ropa. «En tiendas normales es prácticamente imposible. Suelo comprar en American Tall, un lugar especializado en ropa para gente alta, aunque no tienen pantalones largos que me queden bien», explica. «Tengo que hacérmelos a medida, lo que cuesta unos 250 dólares por un par de jeans. Son muy caros. Es por eso que sólo tengo dos pares de jeans que me quedan bien».

Si bien la altura le ha traído problemas, Maci dice que es feliz y que no quiere cambiar. «Cuando era pequeña odiaba mi altura porque era lo único por lo que los niños podían fijarse en mí», afirma. «Pero con el tiempo comencé a verlo como una ventaja: nadie es como yo. Soy única».