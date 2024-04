EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Buscan voluntarios

El Centro Hispano está buscando voluntarios para participar en sus varios programas y eventos.

La organización busca estudiantes de secundaria y universitarios, que quieran brindar su tiempo, sobre todo por las tardes.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://forms.gle/5v86sYNcEXW955ad8.

Obra teatral “Mamá Tingó”

El sábado 27 de abril, a partir de las 4:00 de la tarde se llevará a cabo la obra teatral “Mamá Tingó”, en el Bridgeport Community Center, en 1021 Main Street, en el segundo piso.

Florinda Soriano Muñoz (conocida popularmente como Mamá Tingó (1921-1974) fue una activista y defensora de los derechos de los campesinos en República Dominicana. Fue asesinada luchando contra el despojo injustificado de tierras a los campesinos residentes de Hato Viejo en Yamasá, durante el cuarto gobierno de Joaquín Balague.

Para inscribirse, pueden ingresar a la web https://forms.gle/sBBK4jynFzrY2duj6

Habrá estacionamiento gratuito en 50 Middle Street, Bridgeport.

Diversión para niños con músico Kurt Gallagher

Los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden divertirse moviéndose, riéndose y haciendo música mientras cantan, pisotean, aplauden y aletean junto con las canciones interactivas de Kurt Gallagher, el jueves 2 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los promotores, el programa brinda en la Sala de Niños de la biblioteca.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.

Este programa está patrocinado por The Friends of the Library.

Curso de ciudadanía

El jueves 2 de mayo, de 10:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, en el Centro Tecnológico del tercer piso de la Biblioteca Ferguson, en 1 Library Plaza, Stamford, se brindará un curso de ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con los promotores, se trata de un curso de estudio de seis semanas para el examen de naturalización estadounidense.

Las clases se llevarán a cabo dos veces por semana los lunes y jueves. Los estudiantes deben leer, escribir y comprender inglés básico.

Los solicitantes de 50 años o más con 20 años de residencia legal permanente o de 55 años o más con 15 años de residencia legal permanente pueden quedar exentos del requisito de alfabetización en inglés.

Se requiere registro. Pueden registrarse ingresando a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/us-citizenship-study-course-36470.

También puede registrarse por correo electrónico en yelena@fergusonlibrary.org, llamando al 203 351-8228 o en persona en el mostrador de referencia del segundo piso de la biblioteca principal.

Taller sobre seguridad en el trabajo

El programa de capacitación de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) para la industria de la construcción brinda a los trabajadores capacitación sobre los peligros comunes de seguridad y salud en el trabajo.

Los participantes reciben una tarjeta de finalización del curso de 10 horas de OSHA, tres o cuatro semanas después de haber completado el curso.

El centro comunitario Building One Community (B1C) brindará el taller de OSHA-10, el sábado 8 y el domingo 9 de mayo, en 417 Shippan Avenue, Stamford, de 11:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los temas incluidos en la clase son protección contra incendios, gestión de la seguridad de los procesos (PSM), manejo y almacenamiento de materiales, vehículos de motor, excavaciones, construcción de hormigón y mampostería, entre otros. La clase se impartirá en español.

Para inscribirse y obtener mayor información, pueden llamar al 203-674-8585.

Además, pueden ingresar a la web https://b1c.org/employ/skills-development-classes/#register.

De acuerdo con los promotores, los participantes deben asistir a las sesiones para recibir la tarjeta OSHA-10.

Evento de Pasaporte Móvil

El jueves 16 de mayo, en 1 Haseco Avenue, Port Chester, la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook llevará a cabo un Evento de Pasaporte Móvil.

El evento será de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, no se requieren citas y las personas sin cita previa son bienvenidas.

Para conocer los requisitos y tarifas del pasaporte, pueden ingresar a la web https://portchester-ryebrooklibrary.org/wp-content/uploads/2024/03/S4th-floor-23101317000.pdf.

Para mayor información pueden llamar al 914-939-6710.