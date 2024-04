Cumbre legislativa latina “orgullo y poder”

- Publicidad -

HARTFORD.- El representante estatal Juan Candelaria (D-New Haven) se unió a docenas de líderes comunitarios y gubernamentales para conmemorar la décima Cumbre Legislativa Latina Anual “Orgullo y Poder”, en el Capitolio del estado de Connecticut.

Funcionarios estatales, líderes del Caucus Negro y Puertorriqueño y del Caucus Puertorriqueño y Latino, la Hispanic Federation y otros grupos de defensa de los latinos se reunieron para discutir temas que afectan a los cientos de miles de residentes hispanos en todo el Estado.

El evento de este año contó con paneles de discusión sobre el avance de la estabilidad financiera y los caminos hacia la equidad social para los compradores de vivienda por primera vez, la protección y ampliación de las libertades de voto, y más.

“Cada año, este evento me inspira y me recuerda la fuerza de nuestra coalición. Sin su pasión, no seríamos una fuerza tan poderosa e inspiradora. Estoy muy orgulloso de la movilización de la comunidad latina y su impulso para crear conciencia sobre los problemas que más les impactan. Juntos, haremos que nuestras voces se escuchen y crearemos un cambio significativo en nuestro Estado”, declaró el congresista.

El almuerzo anual se organiza en colaboración con la Federación Hispana y reúne a líderes de organizaciones comunitarias latinas de todo el Estado, incluidos New Haven, Bridgeport, Danbury y Hartford.

Ingrid Álvarez, vicepresidenta de Políticas Públicas y Participación Estratégica de la Federación Hispana, expresó que “durante más de una década, la cumbre ´Orgullo y Poder´ ha sido la piedra angular del empoderamiento de los latinos en Connecticut, sirviendo como la cumbre legislativa latina preeminente”.

Agregó que “ha sido fundamental para fomentar debates vitales y encabezar iniciativas para enfrentar los desafíos apremiantes que enfrentan nuestras comunidades de frente. A través de nuestro compromiso inquebrantable con la defensa y las políticas públicas estratégicas, persistimos en forjar un camino hacia la equidad y las oportunidades compartidas para todos los residentes de Connecticut”.

“Este evento siempre ha sido muy exitoso al resaltar los problemas latinos y presentar ideas para una posible legislación”, declaró la representante Minnie González, presidenta del Caucus Puertorriqueño y Latino.

La senadora estatal Patricia Billie Miller, presidenta del Caucus Negro y Puertorriqueño, comentó que “la Cumbre Legislativa Latina Anual proporciona una plataforma importante para entablar debates sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la comunidad latina de Connecticut”.

Añadió que “este evento nos ayuda a profundizar nuestra comprensión y refinar nuestras estrategias para mejorar temas críticos como la vivienda y el derecho al voto. La dedicación y la pasión mostradas por los participantes en esta cumbre son vitales a medida que continuamos nuestros esfuerzos de colaboración para satisfacer las necesidades de todas nuestras comunidades”.

La cumbre de este año también contó con una ceremonia especial en honor a la doctora Zulma R. Toro, presidenta de la Central Connecticut State University (CCSU), quien habló sobre el perfil demográfico y socioeconómico de los puertorriqueños y latinos en Connecticut.

“La Cumbre Legislativa Latina es una gran oportunidad para resaltar las contribuciones que la comunidad latina ha hecho al éxito de nuestro estado, junto con los problemas que enfrentan todos los días”, precisó el presidente de la Cámara de Representantes, Matt Ritter.