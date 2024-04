Michelle Salas comparte fotografía con Luis Miguel

- Publicidad -

En la imagen, padre e hija posan en un avión privado, el cantante mexicano con una gran sonrisa en el rostro abraza con un brazo a Michelle y en una de las manos sostiene una copa. Mientras que la influencer está sentada muy cerca de Luis Miguel y lo abraza por la parte de la espalda al punto que una de sus manos no se ve y la otra también tiene una copa de vino.

Michelle Salas subió la foto en su perfil de Instagram, no obstante no escribió ningún texto o emoji para acompañarla.

En cuestión de segundos, los internautas y fans de ambas celebridades reaccionaron con mensajes de felicidad por dejado ver juntos públicamente, “El rey junto a su princesa”, “La foto que esperábamos”, “Me has hecho llorar, Michelle”, “La mejor foto. Padre e hija”, “Gracias por regalarnos esta foto soñada”, “Momento único, padre e hija”.

De acuerdo con otras historias de Instagram y selfies que Michelle compartió recientemente, esta nueva foto habría sido tomada el día del cumpleaños número 54 de Luis Miguel. Pues la influencer publicó ese día una imagen del productor mexicano en uno de sus conciertos en Los Ángeles y posteriormente en el jet privado de ‘El Sol’ rumbo a otro concierto en Las Vegas.

Cabe destacar que pasaron varios años para que ambos aparecieran juntos, ya que incluso durante la boda de Michelle en otoño de 2023, no hubo imágenes claras o videos que hubieran documentado los momentos entre ‘El Sol’ y su hija. Únicamente salieron a la luz diversas imágenes donde se vio a Stephanie Salas, su madre, Camila Valero (hermana) e incluso Humberto Zurita.

La gran mayoría de fotografías existentes donde se ha visto a Michelle con Luis Miguel han sido captadas por paparazzis, desde la infancia de la joven hasta este 2024. Por lo que los seguidores del cantante consideran un gran logro y agradecen que finalmente muestren abiertamente su convivencia como familia.

Acerca de Michelle, nació el 13 de junio de 1989 en la Ciudad de México, fue conocida inicialmente por ser la hija de Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel. No obstante, con el paso de los años, la actual modelo ha hecho un nombre por sí misma en el mundo de la moda y las redes sociales. Es reconocida como bloguera e influencer de moda, compartiendo su estilo de vida y consejos de moda a través de su blog y cuentas de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.