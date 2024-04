Abren solicitudes para programa de proyectos comunitarios

- Publicidad -

STAMFORD.- La Oficina de la Alcaldesa de Stamford ahora está aceptando solicitudes de subvenciones para el Community Micro- Grant Program 2024.

El Community Micro-Grant Program (anteriormente Neighborhood Grant Program) ha otorgado pequeñas subvenciones para proyectos comunitarios específicos destinados a mejorar la calidad de vida en los vecindarios de Stamford.

Dependiendo de las necesidades de un área en particular, hay fondos de subvención disponibles para ayudar a una variedad de grupos de residentes (desde organizaciones informales de base y asociaciones de vecinos hasta esfuerzos comunitarios), apoyando las actividades y proyectos importantes para los solicitantes.

Este año, el Community Micro-Grant Program tiene 75 mil dólares disponibles para invertir en los vecindarios de Stamford.

“Nos complace ofrecer una vez más esta increíble oportunidad de subvención destinada a aumentar la calidad de vida en los vecindarios de Stamford. Cada año, los residentes implementan iniciativas creativas para mejorar el bienestar y la felicidad de sus vecindarios y comunidades. Espero ver los proyectos propuestos este año”, declaró la alcaldesa Caroline Simmons.

En 2023, la Ciudad otorgó subvenciones a 21 organizaciones que oscilaban entre mil 500 y 8 mil dólares.

Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad y cómo presentar la solicitud, pueden ingresar a la web https://www.stamfordct.gov/government/mayor-s-office/2024-community-microgrant-program.

Todas las preguntas y solicitudes deben dirigirse a Janeene Freeman, asistente especial de la Alcaldesa para asociaciones y participación comunitaria, a través del correo electrónico communitygrants@stamfordct.gov o enviarse por correo a:

“Janeene Freeman

Special Assistant to the Mayor for Community Partnerships & Engagement

888 Washington Boulevard, 10th Floor

Stamford, CT 06901”.

Todas las solicitudes deben entregarse antes de las 11:59 de la medianoche el viernes 3 de mayo.