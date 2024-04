Destacan necesidades de atención médica para indocumentados

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Esta semana, los defensores de la atención médica de Connecticut están celebrando un día de acción estudiantil.

Hablarán con los legisladores estatales sobre el aumento del límite de edad para los inmigrantes indocumentados elegibles para HUSKY, el programa estatal de Medicare.

Las personas indocumentadas de hasta 15 años son elegibles y la Asamblea General está considerando aumentarlo a 18 años.

Yenimar Cortés, organizadora de New Haven del grupo Connecticut Students for a Dream (C4D), dijo que las personas indocumentadas que no tienen seguro médico son problemáticas.

“Cuando se trataba de algunas cosas, como incluso un simple examen físico, a mi mamá le tenía que gustar el trabajo y mi papá tenía que trabajar más turnos para poder cubrir los costos. También significaba que enfermarnos era algo que no queríamos hacer”, relató Cortés.

Añadió que, si se enfermaban, probarían remedios caseros antes de ir al hospital.

Algunas personas pagan las visitas de su bolsillo y contraen deudas médicas.

Algunos legisladores se opusieron al aumento del límite de edad debido a los altos costos, que los estudios estiman en 83 millones de dólares.

Sin embargo, el estudio señaló que la ampliación de HUSKY podría ahorrar a los hospitales entre 63 y 72 millones de dólares.

Aunque las tasas de personas sin seguro disminuyeron durante la pandemia, los funcionarios de salud están tratando de garantizar que las personas mantengan la cobertura que tengan.

Luis Luna, director de la coalición de la organización sin fines de lucro HUSKY 4 Immigrants, dijo que la pandemia ayudó a los defensores a ver el problema en su conjunto.

“Nos ayudó a ver que la atención médica es un derecho humano fundamental. Nos ayudó a ver que cuando las personas se enferman y no se cuidan, su familia sufre, y nos ayudó a ver que existe una disparidad realmente grande en el acceso a la atención médica”, afirmó Luna.

Varios estados han hecho que la atención médica sea asequible o esté disponible para los inmigrantes indocumentados.

Luna agregó que la esperanza es que todos los inmigrantes, independientemente de su estatus, sean elegibles para HUSKY.

Una encuesta de 2022 encontró que la mayoría de la gente apoya la expansión de HUSKY a todos los inmigrantes.