EVENTOS COMUNITARIOS

Película gratuita

El viernes 5 de abril, en el auditorio de la Harry Bennett Branch, de 4:00 a 6:00 de la tarde, la Biblioteca Pública Ferguson proyectará de manera gratuita la película The Lego Batman.

En esta película animada de 2017, Bruce Wayne debe lidiar con los sospechosos habituales mientras planean gobernar Gotham City mientras descubre que accidentalmente adoptó a un adolescente huérfano que desea convertirse en su compañero.

La película es protagonizada por Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson y Zach Galifianakis.

La Harry Bennett Branch se encuentra en 115 Vine Road, Stamford.

Para mayor información pueden llamar al 203-351-8291 o al 203-351-8294.

Feria de salud y bienestar de la mujer

El sábado 6 de abril, en el Norwalk Town Green, en 8 Park Street, Norwalk, a partir de las 11:00 de la mañana se llevará a cabo la “Feria de salud y bienestar de la mujer”.

De acuerdo con los promotores, será una feria interactiva de salud y bienestar de la mujer.

Los asistentes podrán recibir de manera gratuita pruebas de presión arterial, vacunas contra el COVID-19, educación sobre salud y bienestar, y pintura de cara para los niños, entre otros.

Es organizada por The Lambda Zeta Sigma Alumnae Chapter of Sigma Gamma Rho Sorority, en colaboración con Alliance, Family & Children’s Agency, The Odyssey Family Executive Center of South Norwalk y The Norwalk Community Health Center.

Ciberseguridad para pequeñas empresas

El martes 9 de abril, a partir de las 12:00 del mediodía, la organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuita el taller virtual “Ciberseguridad para pequeñas empresas: Cómo proteger su negocio”.

De acuerdo con los promotores, este seminario web proporcionará una descripción general del panorama actual de la seguridad cibernética, con especial énfasis en cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas. Lo más importante es que cubrirá las acciones que puede tomar para proteger su empresa de las amenazas cibernéticas.

Los participantes aprenderán sobre el panorama cibernético actual, las áreas que actualmente son más activas y vulnerables a las ciberamenazas, mejores prácticas para proteger su negocio de las amenazas cibernéticas.

El presentador será Vicente LaRocca.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://shorturl.at/kyBQW.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065, enviar un correo electrónico a score.fairfieldcounty@gmail.com o ingresar a la web https://fairfieldcounty.score.org.

Evento de Pasaporte Móvil

El jueves 18 de abril, en 1 Haseco Avenue, Port Chester, la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook llevará a cabo un Evento de Pasaporte Móvil.

El evento será de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, no se requieren citas y las personas sin cita previa son bienvenidas.

Para conocer los requisitos y tarifas del pasaporte, pueden ingresar a la web https://portchester-ryebrooklibrary.org/wp-content/uploads/2024/03/S4th-floor-23101317000.pdf.

Para mayor información pueden llamar al 914-939-6710.

Primer torneo de ajedrez

El Ecuadorian Civic Committee of Fairfield County (ECCFC) anunció su Primer Torneo de Ajedrez

La organización animó a los padres de familia de Stamford para que inscriban a sus hijos entre 15 y 17 años, a participar en el Primer Torneo de Ajedrez.

El evento se realizará el domingo 28 de abril, a partir de las 12:00 del mediodía en el cuarto piso del Centro de Gobierno de Stamford, en 888 Washington Boulevard, Stamford.

De acuerdo con ECCFC, Tom Sartor y Alberto Llano, maestros del Stamford High School han contribuido en la planificación, organización y realización de la nueva iniciativa del Comité, a cargo de Efraín De Paz, vocal de deportes y demás miembros de la comisión.

Las inscripciones y la participación son gratuitas.

Según los promotores, habrá premios económicos para los ganadores.

Por favor registrar a los participantes, pueden hacerlo a través de correo electrónico a ccelf.stamford@gmail.com.

Pueden ingresar además el sitio web https://forms.gle/kDn8RjMVMNTTwBo87.