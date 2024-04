Plan para combatir robo de salarios está tomando forma

- Publicidad -

NEW HAVEN.- De acuerdo con los defensores, algunas empresas emplean tácticas creativas para evitar pagar a sus empleados. Emiten cheques sin fondos, clasifican erróneamente a los trabajadores, falsifican los horarios de trabajo o simplemente no les pagan nada.

Lina Segura, por ejemplo, dice que trabajó varias semanas laborales de más de 80 horas el año pasado y no le pagaron miles de dólares en salarios.

Pero eso es solo una fracción de al menos 17 millones de dólares identificados como robados a trabajadores en todo Connecticut desde 2019, después de miles de investigaciones estatales.

John Jairo Lugo, cofundador de la organización de derechos de los inmigrantes Unidad Latina en Acción (ULA), declaró estar harto de esta situación.

Durante más de una década, ha impulsado una idea: ¿Qué pasaría si el departamento de salud de una ciudad pudiera suspender o revocar las licencias de alimentos y bebidas de cafés, bares y restaurantes que cometan violaciones laborales?

Después de defender la idea desde 2013, una versión pronto podría convertirse en una ordenanza municipal en New Haven.

Eamon Coburn, miembro de la asociación médico-legal HAVEN de la Universidad de Yale, que brinda servicios legales y trabaja con proveedores de atención médica para abordar factores no médicos que afectan la salud de las personas, presentó la idea a los funcionarios de la Ciudad en junio de 2023.

Desde entonces, se está trabajando en un borrador de la ordenanza.

Una vez que superen algunos obstáculos legales, la ordenanza podría introducirse formalmente.

Si se aprueba, New Haven se uniría a varias ciudades, desde Boston hasta San Francisco, que han creado elementos disuasorios del robo de salarios a nivel local.

Caso pequeño, gran impacto

Trabajar los siete días de la semana, de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en un restaurante de New Haven era una semana típica para Lina Segura. Así es como mantuvo a su hijo con su marido.

Pero después de varias semanas laborales de más de 80 horas el año pasado, dijo que el dueño del restaurante dejó de pagarle durante semanas seguidas, lo que equivale a miles de dólares en salarios adeudados.

“Andrés, el dueño, nos dijo que éramos casi una familia. Pero después de días de trabajar duro y no recibir dinero, parecíamos más esclavos para él”, dijo Segura en un informe de la ULA a principios de este mes.

Después de presentar una queja al Departamento de Trabajo del Estado con la ayuda de ULA, Segura recibió una carta del Departamento de Trabajo de Connecticut que decía que no podían localizar a su jefe ya que el restaurante, Andy Restaurant Bar, ya no estaba en funcionamiento y la dirección de casa no era una dirección viable.

Pero Unidad Latina en Acción se enteró que su jefe, Andrés Pastuzano, estaría en la corte por un caso aparte.

Nadie del Departamento de Trabajo se presentó, pero se pusieron en contacto con el abogado de Pastuzano y se acordó que enviaría por correo los cheques con los salarios adeudados a Segura al Estado.

Unas semanas más tarde, Segura recibió casi 5 mil dólares del Departamento de Trabajo que Pastuzano les había enviado, aproximadamente la mitad de lo que ella dice que se le debe, según la correspondencia y los cheques revisados por The Connecticut Mirror.

El Departamento de Trabajo está evaluando actualmente si Pastuzano debe alguna sanción civil.

Todo el proceso tomó 13 meses, desde el momento en que, según ella, presentó su denuncia en febrero de 2023 hasta recibir cierta reparación en marzo de 2024.

¿Por qué una ordenanza municipal?

La ULA ha abogado durante mucho tiempo por más protecciones para los trabajadores y castigos más severos contra las empresas que roban salarios, ya desde principios de la década de 2000.

En 2005, abogó por ideas que involucrarían al Departamento de Policía de la Ciudad, y en 2013, envió a los funcionarios de New Haven una idea que es idéntica a la que se propone ahora, pero no se logró ningún progreso en ese momento.

Y durante esos años, la cantidad de quejas salariales presentadas al Estado aumentó mientras que la cantidad de personal que investiga esas reclamaciones disminuyó.

Las investigaciones estatales pueden dar lugar a multas, sanciones civiles y posible pena de cárcel.