Eventos para ver el eclipse solar

NEW HAVEN.- Si bien Connecticut no tendrá una vista completa de la luna bloqueando el sol el lunes 8 de abril, eso no significa que se perderá el eclipse solar por completo.

Los centros de ciencias, museos y bibliotecas de todo el Estado planean organizar fiestas para observar el evento la mañana y la tarde, y se espera que el eclipse parcial alcance su máximo de alrededor del 90% a las 3:26 de la tarde.

De acuerdo con las autoridades, si una persona planea ver el eclipse, debe de asegurarse de usar anteojos especiales para no dañar sus ojos. Las gafas de sol por sí solas no ofrecen suficiente protección.

Los siguientes eventos están programados para el día del eclipse:

Camp Harkness

El evento se llevará a cabo de 1:00 a 4:45 de la tarde en Camp Harkness, en el Harkness Memorial State Park and Waterford Beach.

De acuerdo con los promotores, habrá estacionamiento disponible en el Camp Harkness.

Habrá actividades con la Biblioteca Estatal de Connecticut, la UConn Extension y el Goodwin-Niering Center for the Environment.

Habrá telescopios y gafas gratis hasta agotar existencias.

Connecticut River Museum

El Connecticut River Museum organizará un crucero eclipse de 2:30 a 4:30 de la tarde.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://ctrivermuseum.org/events/connecticut-river-partial-eclipse-cruise/.

Connecticut Science Center

El centro organizará una fiesta de observación de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en su plaza.

La visualización será a partir de las 2:00 de la tarde. Para mayor información, pueden ingresar a la web https://shorturl.at/orGMX.

Darien Nature Center

El centro organizará una fiesta de observación de 2:45 a 4:15 de la tarde.

El evento, que es solo para miembros, incluirá bocadillos, animales y anteojos. Para mayor información pueden visitar la web https://www.dariennaturecenter.org/the-total-solar-eclipse.

Biblioteca pública de East Hartford

El evento se llevará a cabo de 2:00 a 5:00 de la tarde en los cespedes de ambas sucursales.

Biblioteca de Farmington

Los niños de 3 años en adelante pueden ver el eclipse entre las 2:00 y 3:00 de la tarde en la granja Wilcox Bushley. El evento incluirá una hora de cuentos temática, una manualidad, una caminata y transmisión en vivo del eclipse en el interior.

Lyman Orchards

El almuerzo, los juegos de jardín y el arte con tiza estarán disponibles en la fiesta de observación, programada a partir de la 1:00 a 5:00 de la tarde. Las primeras 70 personas recibirán gafas de eclipse gratis.

Biblioteca pública de New Haven

El evento de estadía y juego del eclipse solar se llevará a cabo de 10:00 a 11:30 de la mañana en la sucursal de Stetson en Dixwell Avenue.

Habrá una hora especial de cuentos y manualidades con temas espaciales.

Las gafas para ver eclipse solar se repartirán hasta agotar existencias.

Una segunda fiesta será a partir de las 3:00 a 4:00 de la tarde en la sucursal de Fair Haven.

Western Connecticut State University

La universidad organizará una fiesta de observación a partir de la 1:45 a 4:45 de la tarde en 181 White Street en Danbury.

Asistirán instructores de astronomía y voluntarios, y se podrán obtener gafas especiales.