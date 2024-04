Campaña para combatir conducción distraída

- Publicidad -

DARIEN.- En conmemoración del Mes Nacional de la Conducción Distraída, las fuerzas del orden en Connecticut han intensificado sus esfuerzos para abordar el problema de la conducción distraída.

“Conducir distraído es peligroso y mortal. Si el conductor desvía su vista de enfrente puede salirse de los carriles de circulación o impactar su auto contra otro vehículo o un peatón”, enfatizó el portavoz del Departamento de Transporte, Josh Morgan.

A lo largo de la iniciativa de un mes denominada Put the Phone Away or Pay o “Guarda el teléfono o paga”, los agentes buscan señales de conducción distraída, como conductores mirando sus teléfonos o vehículos desviándose de los carriles.

La primera infracción resulta en una multa de 200 dólares, los conductores atrapados por segunda vez reciben una multa de 375 dólares y cada infracción siguiente será de 625 dólares.

“Uno pensaría que el riesgo de estrellarse y matar a alguien sería suficiente para impedir que alguien juegue en su teléfono. Tal vez una multa de 300 o 600 dólares sea suficiente para cambiar su comportamiento”, dijo Morgan.

Scott Graziano, propietario de S.W. Graziano Trucking Corp, compartió sus experiencias de primera mano con incidentes de conducción distraída.

La decisión de Graziano de instalar una cámara en su auto resultó invaluable cuando lo ayudó a evitar una colisión causada por un conductor distraído.

“Un tipo entró en mi carril y, literalmente, la cámara del tablero me salvó el pellejo. Él estaba hablando por teléfono con sus clientes”, dijo Graziano.

Estas historias y situaciones cercanas son comunes. En 2021, Connecticut tuvo 5 mil 600 accidentes por conducción distraída, lo que resultó en más de 850 lesiones y nueve muertes.

“Está sucediendo prácticamente cada minuto de cada día en Connecticut”, señaló Morgan.

Residentes como Jean Sweeney de Darien han sido testigos de las consecuencias de primera mano, y Sweeney relató un incidente reciente en el que un conductor distraído chocó contra su jardín.

“Giró y chocó contra un poste de teléfono y me parece que estaba distraído conduciendo porque, por la forma en que ocurrió el accidente, si hubiera prestado atención, estoy seguro de que no hubiera hecho esto”, comentó Sweeney.

En respuesta a la campaña, el Departamento de Transporte aconsejó a los conductores que luchan por resistir las distracciones telefónicas que activen el modo “no molestar” o se detengan en un lugar seguro para atender llamadas o mensajes de texto.