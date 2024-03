Murió el actor Louis Gossett Jr., implacable sargento instructor de Richard Gere en “Reto al destino”

- Publicidad -

Louis Gossett Jr., el primer afroamericano en ganar un Oscar como actor de reparto y ganador de un Emmy por su papel en la seminal miniserie de televisión “Raíces”, ha fallecido. Tenía 87 años.

El primo hermano de Gossett, Neal L. Gossett, dijo a The Associated Press que el actor murió en Santa Mónica, California. Un comunicado de la familia precisó que Gossett murió el viernes por la mañana. No se reveló la causa de la muerte.

El primo de Gossett recordó a un hombre que caminó con Nelson Mandela y que también era un gran contador de chistes, un pariente que enfrentó y luchó contra el racismo con dignidad y humor.

“No importan los premios, no importan la ostentación y el glamour, los Rolls-Royce y las grandes casas en Malibú. Lo que importa es la humanidad de la gente que él defendía”, dijo su primo.

Louis Gossett siempre pensó en los inicios de su carrera como una historia de Cenicienta al revés, en la que el éxito lo encontró desde muy joven y lo impulsó hacia adelante, hacia su Oscar por “Reto al destino” (en inglés se llamó An Officer and a Gentleman y en España Oficial y caballero).

Gossett irrumpió en la pequeña pantalla como Fiddler en la innovadora miniserie de 1977 “Raíces”, que mostraba las atrocidades de la esclavitud en televisión. El extenso reparto incluía a Ben Vereen, LeVar Burton y John Amos.