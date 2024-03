Madre busca respuestas sobre muerte de su hija

- Publicidad -

NEW HAVEN.- A Aseelah Mohammed le gustaba arreglarse las uñas. Tenía una sonrisa cálida y con frecuencia llamaba a su madre, a su prima y a sus hermanos sólo para saber cómo estaban, incluso cuando su propia vida en New Haven no era nada estable.

Aseelah murió en la George Street, lo que llevó a familiares y amigos a presionar a la policía para que tratara el caso como un asesinato, no solo como una sobredosis.

Mientras tanto, la policía de la Ciudad arrestó a un hombre de 62 años por deshacerse ilegalmente del cuerpo de Mohammed, pero se negó a acusar a nadie de asesinato después de que un informe del médico forense estatal enumerara la causa de la muerte de Mohammed como “indeterminada”.

La madre de Mohammed, Imani Mohammed-Denny, se unió a la prima hermana de su hija, Yolanda Ragland; al ex novio de Mohammed, Ted Smith; al miembro de la Junta de Revisión Civil, Jewu Richardson, y a otra media docena de amigos y familiares de Mohammed para una protesta en las escaleras de entrada de sede de la policía en 1 Union Avenue.

Con camisetas que mostraban el rostro sonriente de Aseelah y con las palabras “Justicia para Aseelah Mohammed”, los manifestantes denunciaron lo que describieron como una investigación policial incompleta, un trato irrespetuoso y cargos inadecuados contra quienes creen que dañaron a la víctima.

Según su madre, Aseelah, de 41 años, fue declarada muerta el 28 de diciembre de 2023 después de llegar varios días antes a un centro de viviendas de servicios para personas sin hogar en la George Street.

Ella no vivía en esa propiedad sino que aparentemente estaba visitando a alguien, según su madre.

La madre dijo que la policía de la Ciudad le dijo que su hija murió de una sobredosis. La Oficina del Médico Forense ha catalogado la causa y la forma de su muerte como “indeterminadas”.

Una declaración de la policía de la Ciudad, proporcionada al New Haven Independent, decía que la Oficina del Médico Forense también “observó una combinación de sustancias narcóticas en su cuerpo” después de una autopsia.

Después de supuestamente ver la cabeza magullada de su hija y ver un video que muestra el cuerpo de su hija envuelto en una sábana y arrastrado escaleras abajo del edificio de la George Street, la madre dijo que está convencida de que esto fue más que una simple sobredosis.

Quiere ver al hombre o los hombres con los que estaba su hija en el edificio de la George Street, propiedad de Liberty Community Services, acusados de asesinato.

“Estoy aquí, de duelo. Me duele ver que no se está haciendo lo suficiente para resolver la muerte de mi hija”, dijo la madre, quien regresó de Carolina del Norte a New Haven para defender el caso de su hija.

La madre dijo que el detective que investigaba la muerte de su hija le dijo que Mohammed “podría haber estado vendiendo sexo a cambio de drogas” en el momento de su muerte.

Ella describió eso como una falta de respeto. E incluso si eso fuera cierto “eso no justifica que la maten”, señaló el miembro de la Junta de Revisión Civil, Jewu Richardson.

El detenido, de 62 años, fue interrogado nuevamente tras su detención.

La policía de la Ciudad y la fiscalía estatal “finalmente decidieron que no había pruebas suficientes en ese momento para concluir que Aseelah fue asesinada. Eso puede cambiar si sale a la luz nueva información”, finalizó la policía.