EVENTOS COMUNITARIOS

El Club de Eva

Todos los sábados de 9:00 a 11:00 de la mañana, un grupo llamado “El Club de Eva” brinda a las mujeres un espacio donde ellas pueden hablar, decidir y transformar sus relaciones con los demás.

El espacio se llama “Talleres de empoderamiento femenino” y se ofrece actualmente en español como iniciativa de empoderamiento de la mujer. Es presentado por The Dominican-American Coalition of Connecticut, Inc (DACCT), Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) y Mosaic Coalition.

Se brinda en 1021 Main Street, Bridgeport. La facilitadora es Ana Torres.

De acuerdo con los organizadores, hay cuidado de niños, de 5 a 10 años.

Para mayor información, pueden llamar al 475-296-8582.

Feria de empleo

El viernes 22 y sábado 23 de marzo, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en 2061 State Street, Hamden, el servicio de autobuses CT Transit llevará a cabo una feria de empleo.

Los solicitantes deben ser mayores de 21 años y tener una licencia para conducir comercial o de Clase A o B.

Para solicitar pueden ingresar a la web https://cttransit.com/careers.

Para mayor información pueden llamar a Recursos Humanos al 860-5228101, extensión 128.

Fondos para escuelas chárter

El miércoles 27 de marzo, de 1:00 a 3:00 de la tarde, se llevará a cabo un rally donde los defensores exigirán a los líderes estatales que financien las escuelas de Danbury y Middletown.

Además, los defensores pedirán que no se realicen recortes al presupuesto de la educación, ya que esto también afectaría a las escuelas de Bridgeport.

El rally es organizado por Champions for Excellence Schools, The Charter School Collective, Support Danbury Charter School, Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), Centro Comunitario Brasileño, The Dominican-American Coalition of Connecticut, Inc (DACCT) y Mosaic Coalition.

De acuerdo con los organizadores, se saldrá desde el estacionamiento de Penny Avenue, Stratford, a las 11:00 de la mañana y la reunión final será en el Capitolio Estatal, en 210 Capitol Avenue, en Hartford.

Para mayor información, pueden llamar al 475-296-8582.

Zumba Dance Party

El martes 2 de abril en la Harry Bennett Branch de la Biblioteca Ferguson, en 115 Vine Road, Stamford, de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, se llevará a cabo el programa Zumba Dance Party.

De acuerdo con los promotores, los asistentes pueden bailar hasta ponerse en forma en esta clase semanal con la instructora Pamela Arenas.

El programa es presentado en asociación con la Network of the National Library of Medicine.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8291 o al 203-351-8296.

Además, pueden enviar un correo electrónico a nsander@fergusonlibrary.org.

Como sacar provecho a un blog

El miércoles 3 de abril, a partir de las 6:00 de la tarde, la organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuita el taller Make Money with a Blog NOW! (¡Gana dinero con un blog AHORA!).

El taller será en la Biblioteca Pública de Norwalk, en 1 Belden Avenue, Norwalk.

De acuerdo con los promotores, los asistentes podrán aprender a ganar dinero y consigue más clientes con un blog.

Aprenderán a crear contenido que sus futuros clientes quieran leer. Monetizar un blog es fácil y descubrirán cómo crear múltiples fuentes de ingresos.

De igual manera, aprenderán cómo utilizar su blog para atraer tráfico a su sitio web y conseguir más clientes para su negocio. Aprenderán a crear un blog que funcione, crear contenido atractivo, dirigir el tráfico a su blog y usar su blog para conseguir clientes.

La presentadora será Holly Hurd.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://shorturl.at/gjrv3.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065, enviar un correo electrónico a score.fairfieldcounty@gmail.com o ingresar a la web https://fairfieldcounty.score.org.