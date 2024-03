Alergias en CT están empeorando

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Investigadores y funcionarios afirmaron que la temporada de alergias, que suele comenzar en marzo, en Connecticut está durando más y empeorando, en parte, debido al cambio climático.

“La ciencia muestra que en todo el país estamos experimentando graves impactos en la salud del cambio climático causado por el hombre”, declaró la comisionada del Departamento de Salud Pública, Manisha Juthani.

“El cambio climático puede provocar cambios en los patrones de precipitaciones, más días sin heladas y más dióxido de carbono en la atmósfera. El cambio climático también puede contribuir a mayores concentraciones de polen y a temporadas de polinización más largas”, indicó la funcionaria.

Según el Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura de los Estados Unidos, “nuevas investigaciones demuestran que las temporadas de polen empiezan 20 días antes, son 10 días más largos y presentan un 21% más de polen que en 1990, lo que significa más días con picores, estornudos y goteos”.

William Anderegg, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Utah, publicó recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences una serie de conclusiones que demuestran una relación directa entre la duración e intensidad de la temporada de alergias y el cambio climático.

“La estrecha relación entre un tiempo más cálido y las temporadas de polen ofrece un ejemplo clarísimo de cómo el cambio climático está afectando ya a la salud de las personas en todo los Estados Unidos”, afirmó Anderegg.

Tres ciudades de Connecticut fueron clasificadas entre las 100 peores en 2023 para las alergias y el asma por la Allergy and Asthma Foundation of America. Hartford ocupó el puesto 36, seguida de New Haven en el 44 y Bridgeport en el 62.

Cuando se desglosa por tipo de polen, Hartford y New Haven llegaron en los números 19 y 25 de peores ciudades, respectivamente, para las alergias al polen de hierba, con Bridgeport por detrás en el número 48.

“Como sabemos, el asma afecta de forma desproporcionada a determinadas poblaciones de Connecticut, como los hispanos, los afroamericanos no hispanos y las comunidades urbanas”, dijo Juthani.

Pam Angelillo es enfermera titulada en la UConn Health, especializada en el departamento de alergias. No es investigadora, pero lleva mucho tiempo trabajando con alérgicos.

“Hago las pruebas de alergia con inmunoterapia, y vemos que los pacientes llegan antes en la temporada. Y la temporada de alergias en general parece adelantarse y empeorar un poco. Incluso los pacientes que he estado viendo durante años, cuyas alergias han sido mejores en el pasado, parece que empeoran antes en la temporada” afirmó.

Juthani dijo que se espera que la temporada de alergias al ragweed pollen o “polen de ambrosía”, considerada el tipo más común de alergia estacional en todo el noreste, aumente tanto en duración como en intensidad debido al aumento de las temperaturas y a los mayores niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Los científicos ya están observando temporadas de polen más intensas y largas. Algunas de las repercusiones sanitarias de las temporadas de polen más largas e intensas son que las personas alérgicas pueden sufrir más reacciones alérgicas y ataques de asma durante un periodo de tiempo más largo, y que se puede diagnosticar alergia y asma a un mayor número de personas”, precisó Juthani.

En cuanto a la relación observada con el cambio climático, Angelillo dijo que es una cuestión de clima frío.

“Permite que los árboles y otras plantas polinicen antes porque no están congelados, así que se despiertan antes que en años anteriores”.

También aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, lo que, según ella, anima a los árboles y otras plantas polinizadoras a aumentar la cantidad de polen que producen.