EVENTOS COMUNITARIOS

Cómo ayudar a familias de refugiados

Si le gustaría aprender sobre las tres formas diferentes en que usted y su comunidad pueden ayudar a las familias de refugiados a reiniciar sus vidas en ciudades de todo el estado de Connecticut, pueden asistir a una sesión informativa, que se llevará a cabo el jueves 7 de marzo, de 7:00 a 8:00 de la noche, en la Biblioteca Pública de Wallingford, en 200 N Main Street.

Además, pueden participar a través de Zoom.

Ann O’Brien, directora de los Integrated Refugee & Immigrant Services (IRIS) hablará sobre las diversas maneras de involucrarse en el patrocinio de los refugiados. Su charla será seguida por un periodo de preguntas y respuestas.

De acuerdo con los promotores, más de 110 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en todo el mundo como resultado de persecución, conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos.

Para mayor información y registrarse, pueden ingresar a la web https://walpublib.org/refugees0307.

Videoconferencias y conceptos básicos de dispositivos móviles

El sábado 9 de marzo, de 10:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el centro de tecnología del tercer piso de la Biblioteca Pública Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford, se llevará a cabo de manera gratuita el taller “Videoconferencias y conceptos básicos de dispositivos móviles”.

De acuerdo con los promotores, los participantes podrán aprender a hacer videoconferencias en las diferentes plataformas y aprender los conceptos básicos de teléfonos móviles para sistemas iOS y Android.

El taller es gracias a PLA Digital Literacy Workshop Incentives Grant, con el apoyo de AT&T.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8229 o enviar un correo electrónico a amarrocolla@fergusonlibrary.org.

Chequeo de salud: Conozca sus números

El lunes 11 de marzo, de 1:00 a 3:00 de la tarde, en el Rotary Room del tercer piso de la Biblioteca Pública Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford, el Departamento de Salud de Stamford ofrecerá exámenes de presión arterial, controles de altura y peso y evaluaciones de riesgo de prediabetes.

De acuerdo con los expertos, cada año, las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares son la principal causa de muerte en el mundo.

La manera más fácil de prevenir y controlar estas enfermedades es sabiendo cuál es su presión arterial y qué significan estos números.

El Departamento de Salud de Stamford ofrecerá chequeos de presión arterial gratuitos a los adultos de la comunidad, evaluaciones de riesgo de prediabetes e información sobre recursos locales para mejorar su salud.

Para mayor información, pueden llamar al (203) 351-8221 o enviar un correo electrónico a lmcfarlan@fergusonlibrary.org.

Asistencia para contactar programas

El miércoles 13 de marzo, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza, New Rochelle, brindará asistencia para ayudar a las personas a conectarse con los servicios y programa de ayuda gratuitos en New Rochelle o en el condado de Westchester.

De acuerdo con los promotores, un miembro del personal de la biblioteca estará en el área del HELP & Learning Center, en el segundo piso, listo para ayudar a las personas a completar las solicitudes en línea, encontrar servicios sociales, configurar una cuenta de correo electrónico básica, conectarse a los recursos de la comunidad, y mucho más.

Para programar una cita, pueden llamar al 914-813-3733 o enviar un correo electrónico a dlink@wlsmail.org.

Preguntas y respuestas sobre inmigración

El miércoles 13 de marzo, de 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, el centro comunitario Building One Community (B1C), la directora de Servicios Legales de Inmigración del centro, Adriana Podesta, dirigirá una sesión gratuita de preguntas y respuestas para discutir y responder tus preguntas sobre asuntos de leyes de inmigración.

De acuerdo con los promotores, las sesiones son confidenciales, gratuitas y la directora de Servicios Legales de Inmigración es bilingüe en inglés y español.

El link de acceso en zoom es https://us02web.zoom.us/j/89308714749.

La ID de la reunión: 893 0871 4749. Para unirse por teléfono pueden llamar al 646-558-8656

No se requiere registrarse por anticipado.

Para mayor información, pueden enviar un correo electrónico a legal@B1C.org.