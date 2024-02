Obispo de El Paso, Texas, pronunciará conferencia sobre inmigración en CT

- Publicidad -

FAIRFIELD.- El reverendo Mark Seitz, Obispo de El Paso, Texas, y presidente del U.S. Conference of Catholic Bishops Committee on Migration, pronunciará una conferencia titulada “Inmigración: La historia estadounidense”, el lunes 18 de marzo.

La conferencia está programada para comenzar a las 7:00 de la noche y tendrá lugar en el Lower-Level Event Hall de la Dolan School of Business de la Universidad de Fairfield.

De acuerdo con los promotores, el evento es gratuito y abierto al público, pero es necesario registrarse debido al aforo limitado.

A la luz de las difíciles circunstancias que enfrentan numerosas personas vulnerables en la frontera entre los Estados Unidos y México, el obispo Seitz pretende enfatizar el lugar de la Iglesia como testigo y garante de la obligación de defender la dignidad humana, explicaron los organizadores. El religioso subrayará el papel que debe desempeñar la hospitalidad cristiana en la revitalización de la identidad de los Estados Unidos como nación construida principalmente por quienes han inmigrado.

Esta conferencia marca el comienzo de una colaboración entre America Media y la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Fairfield.

La asociación es una expresión del carisma ignaciano (doctrina de san Ignacio de Loyola) compartido por ambos, y explorará objetivos e intereses comunes a la luz de la influencia global y el papel social de la Iglesia Católica.

“Nos sentimos honrados de recibir al obispo Seitz e inaugurar esta asociación con un tema tan oportuno y crítico”, declaró Richard Greenwald, decano de la Facultad de Artes y Ciencias de Fairfield.