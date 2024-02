Más de mil 600 jóvenes verán perdonadas sus deudas estudiantiles

- Publicidad -

STAMFORD.- Miles de prestatarios en todo el país, incluidos unos mil 600 en Connecticut, verán condonado el resto de su deuda de préstamos federales para estudiantes si califican bajo un nuevo plan de pago basado en los ingresos.

Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara su plan más amplio de condonación de la deuda estudiantil el año pasado, el presidente Joe Biden ha estado buscando formas de tomar medidas graduales para brindar cierto alivio sin necesidad de pasar por un Congreso dividido.

La condonación de préstamos para quienes utilizaban el Saving on a Valuable Education Plan (SAVE) de la administración Biden se planeó inicialmente para durante el verano, pero se adelantó varios meses hasta finales de febrero.

En total, mil 600 prestatarios en Connecticut verán eliminados 13.7 millones de dólares de saldos de préstamos estudiantiles, con la posibilidad de que más personas califiquen en los próximos meses.

Los prestatarios elegibles en Connecticut y en todo el país comenzaron a recibir correos electrónicos esta semana, dirigidos por el presidente Joe Biden, sobre la cancelación. También se espera que reciban notificaciones de su administrador de préstamos cuando se procese la condonación de la deuda.

Alrededor de 7.5 millones de personas se han inscrito desde que se lanzó el programa SAVE el verano pasado.

Más de la mitad no están obligados a realizar pagos mensuales si ganan menos de 32 mil 800 dólares al año. Y si los prestatarios realizan esos pagos en su totalidad, pero no pueden pagar los intereses mensuales acumulados, no serán el gancho de los intereses impagos.

El plan incluye a personas que inicialmente pidieron prestados 12 mil dólares o menos para asistir a la universidad y han pagado sus préstamos federales durante al menos 10 años.

Por cada mil dólares adicionales prestados, deben realizar un año adicional de pagos antes de que sus préstamos puedan ser cancelados.

A través de la última acción ejecutiva de Biden, 153 mil prestatarios en todo el país verán un total de mil 200 millones de dólares en condonación. El Departamento de Educación también planea comunicarse la próxima semana para informar a otros prestatarios que aún son elegibles para inscribirse en el plan SAVE.

Biden hará ajustes al programa SAVE en julio reduciendo el monto que los prestatarios deben pagar al 5% de sus ingresos discrecionales por mes. Y altos funcionarios de la administración dicen que esperan que pronto más personas sean elegibles para la condonación de la deuda.

“El plan SAVE refleja nuestro compromiso sin complejos de brindar el mayor alivio posible, a tantos prestatarios como sea posible, lo más rápido posible”, dijo el secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona.