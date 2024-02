Primer humano con chip cerebral puede controlar mouse de una computadora con la mente, asegura magnate Elon Musk

- Publicidad -

WASHINGTON DC.- El primer ser humano al que se le implantó un chip de Neuralink, la empresa de interfaz computadora-cerebro de Elon Musk, se recuperó y puede mover un mouse de computadora sólo con el pensamiento, anunció el multimillonario.

En una breve visión del progreso de la empresa, Elon Musk indicó que trabaja para restaurar habilidades perdidas como movimiento y vista y potenciando otros como la memoria y la inteligencia.

El magnate además dijo que quiere acelerar el proceso de implantación de sus chips para tratar la obesidad, el autismo, la depresión e incluso la esquizofrenia.

El primer receptor humano de un chip cerebral Neuralink parece haberse recuperado completamente del procedimiento de enero, expresó Musk en un evento de SpaceX.

La cirugía, con la ayuda del robot quirúrgico de Neuralink, marcó un hito para la compañía y sus esfuerzos por conectar directamente los cerebros a las computadoras después de que recibió permiso en septiembre para reclutar pacientes y probar la capacidad del dispositivo.

“El progreso es bueno” , dijo el multimillonario, añadiendo que el paciente no sufre “ningún efecto nocivo” del que la empresa tenga conocimiento.

El paciente es capaz de “mover el ratón por una pantalla con sólo pensar”, dijo Musk.

Neuralink está “tratando de presionar tantos botones como sea posible a partir del pensamiento”, dijo Musk, señalando que múltiples acciones, como mantener presionado un botón mientras se mueve el mouse, pueden ser clave para desbloquear diferentes acciones en una computadora.

Musk dijo que Neuralink eventualmente quiere “tener más de dos botones” y está tratando de avanzar en ese frente.

“Estamos tratando de obtener el mayor número posible de pulsaciones de botón a partir del pensamiento, así que eso es en lo que estamos trabajando actualmente. ¿Podemos conseguir mouse izquierdo, mouse derecho, mouse abajo, mouse arriba?”, y la respuesta es ´sí´, es algo necesario si quieres hacer clic y arrastrar algo, necesitas presionar el cursor y mantenerlo así”.

Cómo funciona Telepathy, el chip cerebral de Neuralink

La revolucionaria tecnología de Neuralink funciona a través de un dispositivo del tamaño de cinco monedas apiladas que se coloca dentro del cerebro humano mediante una cirugía invasiva.

La “start-up”, cofundada por Musk en 2016, pretende construir canales de comunicación directa entre el cerebro y las computadoras.

Hasta ahora, los implantes cerebrales fueron desarrollados en una sola dirección: desde el cerebro hacia el exterior (generalmente una computadora que procesa las señales), pero el proyecto de Neuralink aspira a poder trasladar información también en la otra dirección, hacia el cerebro.

La ambición de la compañía es potenciar las capacidades humanas, tratar trastornos neurológicos como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o el parkinson y, tal vez algún día, lograr una relación simbiótica entre humanos y la inteligencia artificial.

La startup Neuralink logró enfocarse concretamente en diseñar implantes para humanos capaces de interpretar señales cerebrales de cara a controlar diferentes tecnologías y que personas que hayan perdido sentidos como la visión, el tacto o el habla puedan recuperarlos.

Recientemente, la compañía especificó que trabajaban en paralelo con dos tipos de implantes, uno para restaurar la visión “incluso en aquellos que nunca la han tenido” y otro para restablecer las funciones corporales básicas en personas con parálisis por daños en la médula espinal.

Neuralink empezó a reclutar pacientes para su primer ensayo clínico en humanos en otoño, después de recibir en mayo la aprobación de la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

En 2021, Neuralink publicó en YouTube un vídeo en el que aparecía un mono con un chip implantado en el cerebro jugando a un videojuego que controlaba desde la mente.

Ante este anuncio, la sociedad se pregunta si se está abriendo una nueva “caja de Pandora” con el desarrollo de estas neurotecnologías emergentes.

Actualmente, hay bastantes laboratorios de neurotecnología que llevan tiempo trabajando con diferentes especies animales. Ahora parece que es posible implantar un “chip” en el cerebro humano. Neuralink dice haberlo conseguido.

Para ordenar un poco el debate social que se ha generado en torno a este anuncio, lo fundamental con este tipo de neurotecnologías es saber cuál es su propósito, es decir, en qué ámbito se mueven. Según los expertos, hay cuatro posibilidades según sus objetivos, su grado de invasión sobre el cerebro y su realismo científico o deseo, más cercano, hoy por hoy, a la ciencia ficción: el ámbito terapéutico, el ámbito del mejoramiento, el ámbito del biopoder y el ámbito futurista.

¿Cuándo puede obtener un chip cerebral Neuralink?

Neuralink aún se encuentra en las primeras etapas de prueba y desarrollo, sus esperanzas de implementar ampliamente la tecnología para “leer” cerebros y controlar computadoras aún está a muchos años de distancia. Los primeros productos estarán destinados a restaurar las funciones perdidas de personas con parálisis o problemas de visión, declaró anteriormente Musk.

El multimillonario explicó que los primeros productos de Neuralink que incluyan “Telepatía”, permitirán a los usuarios controlar un teléfono o una computadora “simplemente pensando”, una característica para la cual este ensayo clínico está diseñado.

Pero Musk dijo que la tecnología pretende usarse más ampliamente para mejorar la memoria y elevar la inteligencia.

Otras empresas de neurotecnología están más adelantadas que Neuralink en las pruebas y lanzamiento de productos neuronales para pacientes, aunque se centran en el tratamiento, no en la mejora.

Zuckerberg lo ve inviable

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, expresó recientemente su escepticismo sobre los implantes cerebrales y la tecnología de interfaz neuronal tal como están planteados actualmente.

Zuckerberg, multimillonario y confundador de Facebook, dijo que considera la interfaz neuronal “una de las cosas más alocadas en las que se está trabajando actualmente”.

Hizo hincapié en que Meta aún no está desarrollando implantes cerebrales, pero podría considerarlo.

“Tal vez en el futuro alguien haga eso, pero no me gustaría usar la versión 1. Creo que tal vez quiera esperar hasta que esté bastante maduro. Esperemos que no necesite hacerlo”, dijo Zuckerberg. (Tomado de Forbes, www.religionenlibertad.com y Clarín).