Guardaespaldas de Lady Gaga se lanza contra otro famoso que quizo saludarla

El antiguo teclista de Squeeze estaba disfrutando de una bebida en su pub local de Londres cuando se dio cuenta de que la intérprete de ‘Poker Face’ también se encontraba en el mismo establecimiento. Tras cerciorarse de que no parecía estar en medio una cita romántica y que por tanto no interrumpiría nada, el músico intentó acercarse a ella para invitarla a su programa de televisión ‘Later… with Jools Holland’, pero no contaba con que Lady Gaga no va a ninguna parte sin su guardaespaldas.

“Estaba allí con una amiga. No es un sitio de moda ni nada por el estilo. Había un tipo grande junto a ella, así que pasé por su lado y le di un golpecito en el hombro para saludarla y decirle: ‘Si alguna vez quieres venir al programa, sería estupendo contar contigo’”, ha explicado a Vulture.

“No me di cuenta de que la montaña que acababa de pasar era, de hecho, su guardia de seguridad. En cuestión de segundos me tenía contra la pared”.

Mientras él entraba en pánico y trataba de explicar que no era ningún acosador, Gaga se hizo cargo de la situación. La cantante le reconoció y le pidió a su guardaespaldas que le soltara. Una vez pasado el mal trago, los dos mantuvieron una “encantadora” conversación sobre su pasión compartida por la música swing.

“Ella también puede cantarlo. Hablamos precisamente de eso: Hay pocas personas que tengan un historial así. Amy Winehouse también lo entendió. Todos los Beatles lo entendían. La gente que tiene un gran talento, aunque sea gente que no asociarías con esta música, tiene un conocimiento de ella, como Lady Gaga. Eso es lo que intento decir”.