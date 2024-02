¿Retraso en la FAFSA afectará decisiones universitarias en CT?, expertos responden

- Publicidad -

NEW HAVEN.- La temporada de compromiso universitario está a la vuelta de la esquina, sin embargo, muchos padres y estudiantes no conocen sus paquetes de ayuda financiera debido a un retraso en la solicitud de la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA).

Este año, el Congreso ordenó una revisión del sistema para que FAFSA sea más fácil de usar.

Esto provocará un retraso de cuatro a seis semanas mientras el gobierno federal los procesa.

“Creo que este retraso recae principalmente en los padres y en el estrés de cómo vamos a poder permitirnos enviar a nuestros hijos a una buena universidad”, declaró Michele Petruzzelli, un padre de Rocky Hill.

Este retraso puede dejar a los padres y estudiantes con cartas de aceptación en una mano y una factura desconocida en la otra.

“Por lo general, por ahora, si usted ha solicitado la acción temprana y las decisiones regulares a algunas universidades, significa que ya tiene su concesión de ayuda financiera, así que ya sabe lo que la universidad va a costar el próximo año, y usted puede comenzar a sopesar cuáles son sus opciones”, dijo Jeffrey Bliss de Advanced College Planning.

Las universidades cercanas tienen diferentes políticas para aceptar estudiantes. La Central Connecticut State University (CCSU) acepta solicitudes de forma continua, mientras que la Universidad de Connecticut (UConn) informó que las cartas de aceptación se enviarán el 1º de marzo.

De todos modos, estas aceptaciones pasarán semanas antes de que las universidades puedan ofrecer paquetes de ayuda financiera basados en los formularios FAFSA.

“No le diría a nadie que compre una casa o un automóvil o cualquier otra cosa sin saber primero su precio, y la universidad será más cara que ambas cosas”, dijo Bliss.

Los expertos de Advanced College Planning dijeron que los estudiantes y los padres deben saber que este estrés no es culpa de la universidad.

Las universidades de todo el país deben trabajar con un plazo más estricto para obtener los números antes del 1º de mayo.

“No importa quién tenga la culpa; es a quién va a perjudicar, y va a perjudicar a los estudiantes de secundaria que simplemente estamos tratando de obtener una educación”, finalizó Bliss.