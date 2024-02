Familias reciben alimentos gratuitos todos los sábados gracias a labor de voluntarios

- Publicidad -

NORWALK.- La organización International Alliance of Chaplains and Law Enforcement Inc, cuyo presidente mundial es el obispo Luis Paniagua, y que está representada en Norwalk por el capellán Kevin Osiel Polanco, junto a varios colaboradores, realiza un trabajo voluntario que ayuda a muchas personas necesitadas en el área de Norwalk y zonas cercanas.

Polanco, junto a varios colaboradores, se unen en la iglesia Saint Joseph, en 87 South Main Street, en Norwalk, todos los sábados de 8:00 a 10:00 de la mañana, para distribuir de manera gratuita toda clase de alimentos a las familias necesitadas.

Los alimentos son donados por personas de buen corazón y la organización los distribuye a los más necesitados.

Polanco es el director de la International Alliance of Chaplains and Law Enforcement Inc en el estado de Connecticut.

Relató a EL SOL News que su labor de distribuir alimentos comenzó en 2019 al ver la necesidad de abrir puertas para trabajar con la comunidad y ser parte de bendecir a otras personas.

Al principio lo hacía solo, sin embargo, se fueron uniendo más voluntarios, quienes comenzaron a donar su tiempo para ayudar en la distribución de alimentos y así servir a la comunidad.

De acuerdo con Polanco, a la iglesia Saint Joseph llegan alrededor de unas 200 personas en promedio cada sábado para recibir alimentos. Depende de la necesidad que hay y la cantidad de alimentos disponibles.

Las personas pueden beneficiarse al recibir alimentos como alimentos no perecederos (enlatados), harina, huevos, pan, leche, miel para hotcakes, frutas, reposteria, mantequilla, legumbres, entre otros.

Misión de la International Alliance of Chaplains and Law Enforcement

De acuerdo con su sitio web, la International Alliance of Chaplains and Law Enforcement Inc, nace con la intención y en la base de un carácter civil y social para brindar servicio comunitario en varios aspectos sociales.

Está fundada en principios éticos cristianos y con un rol en el patrón de disciplina militar realizando un aporte de servicios sociales orientado a la protección de las personas y la mantención del orden público en las comunidades.

Fue fundada por el doctor comandante Luis Paniagua en 2008, con el nombre de “Clamor por New York”, y más tarde, en el 2013 como “Alianza Internacional de Capellanes & Personal de Seguridad Nacional”, como una organización sin fines de logros según las leyes estadounidenses y “con la devoción en el cumpliendo del nuestro rol social que nos identifica como una capellanía de justicia, ley y orden”.

La organización está formada por un equipo de hombres y mujeres profesionales y capacitado para el cumplimiento del compromiso que los marca como institución socio religiosa, además de un gran número de miembros que trabajan con amor, dedicación y compromiso al servicio de la comunidad necesitada, todos con la gran convicción de servicio, honestidad y ética.

“Brindamos servicios en los hospitales, cárceles, escuelas, iglesias, y cualquier lugar, donde se solicite nuestra ayuda y en especial la requerida por las agencias comunitarias, organizaciones religiosas, policías, militares, cuerpo de bomberos, entre otros”, se puede leer en su sitio web. “Nuestro objetivo es ayudar a personas en situaciones vulnerables, ser un ente de contribución a la lucha contra el crimen mediante el factor de la prevención educacional, en la presentación de un enfoque que oriente sobre el uso inadecuado de sustancias prohibidas, la violencia, la desigualdad, discriminación y todo acto de injusticia social”, agregó la organización.