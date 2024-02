Sargento hispana ayuda a latinos a abordar la salud mental

- Publicidad -

STAMFORD.- La sargento hispana Adriana Molina manifestó que muchos residentes de Stamford la llaman por su nombre cuando contactan a la policía para pedir ayuda, especialmente por una crisis de salud mental.

“Es sólo cuestión de escucharlos, escuchar lo que tienen que decir y hacerlos sentir validados”, expresó Molina, en entrevista a CT Public.

La hispana dirige la unidad de salud conductual del Departamento de Policía que conecta a los residentes con los recursos de salud mental.

A través de este rol, Molina ha construido conexiones profundas y duraderas con la población latina de la ciudad, muchos de los cuales crecieron desconfiando de la policía en sus países de origen.

Molina creció en Colombia y dijo que su experiencia ha hecho que sea más fácil construir conexiones a través de la confianza y la identificación. La hispana dijo que poder llegar a este segmento de la población también ha ayudado a romper los tabúes culturales sobre las enfermedades mentales.

“Tuve una gran bendición de poder no solo hablarlo (el idioma), sino también comprender la cultura”, dijo Molina.

La unidad de salud conductual, que consta de agentes de policía y trabajadores sociales, responde a las llamadas de personas que atraviesan una crisis de salud mental.

La unidad se creó en 2020 a raíz de las protestas contra casos de alta brutalidad policial como la muerte de George Floyd.

Los agentes están capacitados en técnicas de desescalada. Pronto se le pidió a Molina que dirigiera la unidad.

Dijo que es consciente de que conseguir ayuda para la gente depende de prácticas culturales, especialmente para la floreciente población latina de Stamford. Constituyen casi el 30 por ciento de la población de la ciudad, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Comenzó su carrera policial ayudando a víctimas de agresión de habla hispana.

Hablar español es una ventaja, pero tener un conocimiento profundo de los tabúes culturales sobre las enfermedades mentales ayuda mucho, según Molina.

“Creo que es importante reconocer que existe una diferencia cultural y reconocer sus creencias”, dijo la sargento.

Muchos latinos, según el gobierno federal, tienen menos probabilidades de acceder a servicios de salud mental debido a una combinación de factores, desde la falta de recursos hasta actitudes culturales hacia las enfermedades mentales.

Molina dijo que las enfermedades mentales dentro de la comunidad latina se explican muchas veces como una debilidad o como resultado de la witchcraft, una palabra ampliamente utilizada en América Latina que significa “brujería”.

Dijo que aborda la salud mental elogiando a las personas que pueden admitir que no se sienten bien.

“Obtener ayuda no es lo que te debilita. Recibir ayuda es lo que te convierte en un guerrero”, dijo.

Molina no es sólo una defensora de la salud mental; Muchos latinos en Stamford continúan interactuando con ella debido a su confianza en ella.

Molina mostró un video a CT Public que hizo un grupo de jornaleros locales, felicitándola por haber sido recientemente premiada como “Ciudadana del Año” de Stamford, convirtiéndose en la primera oficial de policía y potencialmente la primera latina en recibir el premio.

El premio, fundado por primera vez en 1945, está patrocinado por The Fred Robbins Post 142 y los Jewish War Veterans of the United States. También otorga becas a estudiantes de secundaria.

Jami Sherwood, ganadora anterior del premio, es ahora coordinadora del programa para el premio “Ciudadano del Año” de Stamford.

Sherwood dijo que el premio se otorga a personas apasionadas por servir a su comunidad.

“Se nota en alguien especialmente como la sargento Molina”, dijo Sherwood.