Defensores presionan para ampliar cobertura de salud para inmigrantes

DANBURY.- Alexandra Lincango solía quedarse en casa y no ir al trabajo para cuidar a su hijo Darek Clavijo cuando tenía ataques de asma. A veces estaba tan enfermo que ni siquiera podía caminar.

Lincango lo llevó a una clínica de salud para pacientes de bajos ingresos, pero dijo que nunca le diagnosticaron asma.

Sin embargo, recibieron buenas noticias el año pasado, cuando Connecticut extendió la cobertura de atención médica a los niños menores de 12 años, independientemente de su estatus migratorio, que califican según sus ingresos, como parte de la cobertura estatal de Medicaid.

Esa cobertura es válida hasta los 19 años.

“Con el HUSKY que tiene ahora llamo enseguida, le dan un médico, lo ven y mejora. Afortunadamente se lo dieron a los niños”, dijo Lincango.

Clavijo, que vive en Danbury, se está beneficiando de una expansión que, incluso desde el momento en que se ganó, dejó a sus defensores con ganas de más.

Los defensores continúan presionando para ampliar la edad de inscripción y cobertura, pero están postergando la presentación de un nuevo proyecto de ley en esta sesión legislativa, aunque realizarán una manifestación en la capital del Estado esta semana.

El año pasado se presentó un proyecto de ley que habría inscrito a inmigrantes hasta los 26 años, pero se redujo a los 15 años debido al presupuesto. El nuevo límite de inscripción entrará en vigor este julio.

La ampliación de la cobertura general a 26 también fracasó, y la cobertura duró hasta que los participantes cumplieran 19 años.

Lincango, quien no tiene seguro médico, dijo que el momento en que se enteró de que su hijo tenía seguro fue una “gran alegría” y les cambió la vida.

Con el seguro, a Clavijo le diagnosticaron asma y varias alergias que lo venían molestando. Ha podido ir al dentista. Y consiguió gafas.

La hermana de Darek Clavijo, Najely Clavijo, de 23 años, es organizadora de Danbury en el grupo de defensa de estudiantes y familias indocumentados llamado CT Students for a Dream (C4D).

La familia llegó a Estados Unidos desde Ecuador en 2014.

“Ahora que se aprobó ese proyecto de ley, somos conscientes de que Darek no se enfermará, pero al menos no tenemos miedo de que reciba la ayuda que necesita. Y desearía que fuera lo mismo para otras personas también, para aquellos que no califican, pero esta es la realidad”, dijo Najely.

Najely dijo que hasta ahora la cobertura ha sido muy efectiva para niños de hasta 13 años, pero muchas personas aún no conocen el seguro, algo en lo que ella y otros organizadores están trabajando.

El primer proyecto de ley que se aprobó para brindar atención médica a inmigrantes independientemente de su estatus fue en 2021, para niños menores de 8 años e inmigrantes embarazadas. Estaba previsto que entrara en vigor a principios de 2023, y la sesión de 2022 amplió la edad de inscripción a 12 años para enero de 2023.

Connecticut se suma a varios otros estados (entre ellos Maine, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey y Vermont) que ofrecen algún tipo de seguro médico a los inmigrantes independientemente de su estatus.

Ahora, a los defensores del seguro que dicen que la atención sanitaria es un derecho humano les gustaría que la cobertura se ampliara aún más, pero el camino a seguir no es sencillo.

A algunas personas les molesta que el dinero de sus impuestos se gaste en inmigrantes, especialmente aquellos que no tienen documentación, lo que refleja el debate nacional sobre inmigración.

En Connecticut, el estado relativamente amigable con los inmigrantes, el dinero para ampliar la atención médica es extremadamente escaso debido a los límites al gasto estatal, en un momento en que las escuelas públicas, las universidades y la atención médica para las personas que ya están cubiertas enfrentan crisis de costos y recortes, dijeron funcionarios.

Los defensores y legisladores esperan lograr que la edad llegue hasta los 18 años mediante asignaciones de este año y centrarse en la sesión del próximo año para presentar un proyecto de ley, dijo Anjali Mangla de la HUSKY 4 Immigrants Coalition, que luchó por los proyectos de ley.

Este año, están lanzando una campaña de coalición destinada a ampliar su base de apoyo para el acceso a la atención médica en una manifestación en Hartford esta semana.

“Estamos tratando principalmente de pasar por el comité de asignaciones en lugar de presentar un nuevo proyecto de ley. Estamos tratando de evaluar en este momento la voluntad política para cosas como esta”, dijo Mangla.

Hasta ahora, la inscripción en el nuevo seguro ha sido “sustancialmente mayor de lo esperado inicialmente”, dijo Peter Hadler, subcomisionado del Departamento de Servicios Sociales del Estado.

Casi 10 mil niños de 12 años o menos se inscribieron en los tres niveles diferentes del nuevo seguro en diciembre de 2023.

La inscripción en el nuevo HUSKY sigue siendo una pequeña fracción en comparación con la cobertura HUSKY “normal”, dijo Hadler, que permite que los niños se inscriban hasta los 18 años.

A partir de diciembre, la cobertura combinada de Medicaid y Children’s Health Insurance Program (CHIP) supera los 365 mil.

Diana Cajelema, de Stamford, inscribió a sus hijas, de 3 y 5 años, en el nuevo seguro llamando a Access Health CT, el mercado estatal de Obamacare, y dijo que era fácil. Lincango dijo lo mismo.