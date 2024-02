Familias de bajos ingresos pueden perder cobertura médica si no se vuelven a inscribir en Medicaid

- Publicidad -

YONKERS.- Muchas personas que dependen de Medicaid podrían perder su cobertura si no se vuelven a inscribir a la cobertura médica.

Las protecciones de COVID-19 para quienes tienen Medicaid han terminado, por lo que ahora deben volver a inscribirse en el programa, pero muchas personas no lo saben y están perdiendo la cobertura.

Más de un millón de personas han quedado sin Medicaid desde que terminaron las protecciones contra el COVID-19. La mayoría fueron descartados por no completar la documentación.

La organización comunitaria sin fines de lucro Westchester Disabled on the Move Inc (WDOMI) ahora está reinscribiendo a personas con discapacidades, adultos mayores y residentes de bajos ingresos en los condados de Westchester, Putnam, Rockland y Orange, de forma gratuita.

Westchester Disabled on the Move recibió recientemente una subvención de Community Service Society (CSS) y Mother Cabrini Health Foundation como parte del programa Keep New York Covered (KNYC), una red de agencias de inscripción que realizan marketing y divulgación sobre cómo los neoyorquinos pueden mantenerse su cobertura de salud luego del fin de la emergencia de salud pública por COVID-19.

La gerente de inscripción de WDOMI, Jackie Forbes Clark, dijo que las familias que dependen de Medicaid y Child Health Plus pueden necesitar volver a registrarse para su seguro médico.

Dijo que WDOMI puede ayudar con todos los formularios.

“Incluso si no recibe un paquete de reinscripción por correo, es posible que deba volver a registrarse. Evite la burocracia y la molestia de tener que volver a presentar la solicitud si lo retiran de la cobertura”, indicó la organización.

Darla Lao Paula, responsable de inscripción facilitada por Medicaid, dijo que una persona mayor con la que trabajó se había mudado recientemente y no recibió su paquete de reinscripción por correo.

“Como ya la conocíamos, nos notificaron y pudimos ayudarla a reinscribirse. Ella estaba muy agradecida y dijo que podría haber perdido su seguro médico si no se lo hubiéramos avisado”, dijo Lao Paula.

Para obtener más información sobre cómo obtener ayuda con la reinscripción, pueden llamar al 914-968-4717 X109 o visitar la web https://wdom.org/.

La ayuda gratuita está disponible en inglés y español.