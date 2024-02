Más de 30 millones de personas aproximadamente tienen dinero o activos no reclamados

- Publicidad -

HARTFORD.- Usted puede estar entre los millones de personas en todo el país que tienen efectivo o activos esperando ser reclamados.

Ese es el mensaje de los tesoreros estatales de todo Estados Unidos en honor al “Día de la Propiedad No Reclamada”, un recordatorio de que su Estado actual (o anterior) quiere devolverle lo que es suyo por derecho.

El Tesorero de Connecticut, Erick Russell, motivó a los residentes del Estado a buscar y reclamar su dinero perdido u olvidado, en el marco del “Día Nacional Anual de la Propiedad No Reclamada”.

“Esta es una gran oportunidad para ver si tiene propiedades esperando ser devueltas. Queremos devolver este dinero a sus legítimos propietarios, donde pertenece. Encontrar su propiedad y presentar una reclamación nunca ha sido tan fácil, así que no deje que esto se convierta en una oportunidad olvidada para recuperar su propiedad no reclamada”, dijo Russell.

El sitio web oficial de propiedades no reclamadas de Connecticut es https://CTBigList.com. No hay costo para buscar una propiedad o presentar reclamaciones y no hay límite de tiempo para que los legítimos propietarios lo hagan. Se estima que uno de cada siete estadounidenses tiene propiedad no reclamada esperándolos.

El dinero y otros bienes perdidos u olvidados se entregan a la Oficina del Tesorero de Connecticut para su custodia hasta que pueda ser reclamado por sus legítimos propietarios.

Esta propiedad no reclamada puede incluir vida impaga, beneficios de seguro, cuentas bancarias olvidadas, depósitos y reembolsos de servicios públicos, anualidades, entre otros.

La mayoría de los propietarios de propiedades no reclamadas son individuos, corporaciones, municipios, escuelas, organizaciones sin fines de lucro, hospitales, y las pequeñas empresas también se encuentran entre las que han descubierto que se les debe dinero.

Connecticut ha devuelto más de mil millones de dólares a los propietarios legítimos a través del programa de propiedad no reclamada, de acuerdo con el informe.

Dicha propiedad puede incluir dinero de cuentas bancarias inactivas, tarjetas de reembolso no utilizadas o cheques de pago no cobrados, cheques de dividendos o pagos de pólizas de seguros de vida.

Podrían ser, además, valores de una antigua caja de seguridad o una herencia.

Las mejoras tecnológicas y de procesos implementadas durante el último año han dado como resultado un marcado aumento en reclamaciones pagadas.

En el año fiscal 2023, se devolvieron 72 millones de dólares a 72 mil 981 propietarios legítimos, triplicando las reclamaciones pagadas el año anterior.

El tesorero Russell presentará una legislación este año para mejorar aún más la capacidad del programa para localizar y contactar a posibles propietarios y proteger a los consumidores contra intentos de estafa.

A través de una asociación con la Asociación Nacional de Administradores de Propiedades No Reclamadas, el Estado también participa en una herramienta de búsqueda de propiedades no reclamadas a nivel nacional, a través de la web https://MissingMoney.com, que permite a los usuarios buscar para fondos en múltiples estados.