Departamento de Educación de CT invierte $4 millones para apoyar a educadores de todo el Estado

HARTFORD.- El Departamento de Educación del estado de Connecticut anunció el lanzamiento de la Connecticut Educator Support Funds Initiative: Helping Our Teachers with Classroom Expenses (Iniciativa de Fondos de Apoyo a Educadores de Connecticut: Ayudando a Nuestros Maestros con Gastos de Clase), que asignará 4 millones de dólares en fondos de Elementary and Secondary School Emergency Relief (ESSER).

El propósito es ayudar a los educadores de las escuelas públicas desde preescolar hasta el grado 12 a obtener recursos para el aula a través de DonorsChoose, una organización sin fines de lucro 501(c)3.

La colaboración entre el Departamento de Educación y DonorsChoose proporcionará a los educadores de Connecticut que califiquen hasta mil dólares en fondos para proyectos, capacitándolos para apoyar el éxito de los estudiantes con recursos en el aula.

“Al reconocer su experiencia, esta iniciativa permite a los maestros presentar proyectos que aborden directamente las necesidades únicas de sus estudiantes”, manifestó el Gobernador.

“Al invertir en estos proyectos, garantizamos que los maestros calificados tengan los recursos para crear experiencias de aprendizaje impactantes y personalizadas, beneficiando en última instancia a los estudiantes a quienes guían apasionadamente hacia el éxito”, agregó Lamont.

Por su parte, la comisionada de educación, Charlene Russell-Tucker, expresó que “Connecticut es el hogar de excelentes educadores y merecen ser celebrados. Los maestros trabajan con entusiasmo en nombre de nuestros estudiantes todos los días, fomentando ambientes en el aula donde se anima a los estudiantes a ser curiosos y tomar riesgos, y donde el aprendizaje, el crecimiento y el bienestar de los estudiantes están siempre en primer plano”.

Añadió que “esta inversión enfatiza cuán importantes son nuestros educadores y cuán profundamente valoramos el trabajo que realizan en nombre de los estudiantes de nuestro estado”.

Las solicitudes elegibles se financiarán por orden de llegada a partir de esta semana y mientras haya fondos disponibles.

Para ser elegibles, los educadores deben enseñar en una escuela pública de Connecticut desde preescolar hasta el grado 12 (los centros Head Start no califican para esta oportunidad de financiamiento) y deben crear un nuevo proyecto que se alinee con las siguientes prioridades del Departamento de Educación y los fondos ESSER, que son:

* Aceleración del aprendizaje, renovación académica y enriquecimiento estudiantil

* Salud social, emocional y mental de los estudiantes y el personal escolar.

“Estamos orgullosos de tener a los mejores educadores del país aquí en Connecticut. Dedican sus carreras a garantizar que los recursos más preciados de nuestro estado, nuestros estudiantes, puedan aprender y crecer”, Comentó la vicegobernadora Susan Bysiewicz.

Agregó que “pero también sabemos que necesitan apoyo para ser los mejores profesores posibles. Aplaudo al Departamento de Educación del Estado por buscar esta asociación con DonorsChoose para que podamos ayudar a satisfacer las necesidades únicas de los maestros en todo el Estado. Espero que nuestros profesores aprovechen esta oportunidad y presenten sus proyectos”.

Se anticipa que los proyectos elegibles serán financiados dentro de una semana de su publicación.

Para enviar una propuesta de proyecto, los maestros calificados deben visitar la web https://help.donorschoose.org/hc/en-us/articles/20505181817495.