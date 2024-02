Demócratas del Senado piden ampliar ley de Licencia por Enfermedad Remunerada de CT

- Publicidad -

HARTFORD.- Los demócratas del Senado esperan una vez más ampliar el programa de Licencia por Enfermedad Remunerada del Estado para cubrir a más trabajadores durante la próxima sesión legislativa.

La senadora Julie Kushner, demócrata por Danbury, a quien se unió el presidente del Senado, Martin Looney; el representante Manny Sánchez, demócrata por New Britain, y otros defensores y empleadores, celebraron una reunión esta semana para discutir la ampliación del programa para incluir empresas con uno o más empleados.

En este momento, la ley de Licencia por Enfermedad Remunerada de Connecticut, que existe desde hace 13 años, se aplica sólo a los empleadores del sector privado con más de 50 empleados, la mayoría en ocupaciones de “trabajadores de servicios” (alrededor del 12% de toda la fuerza laboral del sector privado de Connecticut).

El plan actual permite a los trabajadores establecer una deducción de nómina para acumular hasta 40 horas de tiempo de enfermedad remunerado de su propio salario, y se acumula una hora cada 30 horas de trabajo.

Looney, quien hizo referencia al estatus anterior de Connecticut como líder en el ámbito de los derechos de los trabajadores, dijo que el Estado se ha quedado atrás últimamente.

Dijo que el proyecto de ley para ampliar el programa es una “política humana y a favor de los trabajadores” y que es un “motivo de orgullo” para Connecticut.

“Para las personas de ingresos bajos y moderados, la pérdida de incluso un par de días de salario es una verdadera dificultad; podría significar la diferencia entre tener el alquiler ese mes o no. Las políticas a favor de los empleados de Connecticut también están atrayendo a más trabajadores jóvenes al Estado y reteniéndolos aquí, por la calidad de vida que pueden experimentar”, declaró Looney.

Kushner, que preside el Comité de Trabajo y Empleados Públicos, dijo que tenía esperanzas de que la legislación se aprobara durante la próxima sesión que comenzó el 7 de febrero, pero que todavía están trabajando en el texto.

El plan, dijo, sigue el ejemplo de los estados vecinos con planes de Licencia por Enfermedad Remunerada que han superado los de Connecticut.

El líder republicano del Senado, Kevin Kelly, y el senador Rob Sampson, republicano por Wolcott, dijeron que el nuevo plan tendrá un “efecto paralizador” en la economía del Estado y que los demócratas están fuera de contacto.

“Esta propuesta sorda tendrá un efecto paralizador sobre el crecimiento económico y aplastará el empleo. La mayoría demócrata cree que sabe más y está más que dispuesta a dañar la libertad de los partidos del sector privado para poder negociar estos términos ellos mismos”, indicaron los senadores republicanos.

El representante Steve Weir, republicano por Hebron, dijo que le preocupaba que el mandato perturbara las finanzas y el funcionamiento de las pequeñas empresas en todo el Estado.

Kushner indicó que Connecticut tiene actualmente una de las economías de más rápido crecimiento del país. La Licencia por Enfermedad Remunerada cuenta con el apoyo de los electores demócratas y las comunidades a las que sirven.

Durante la reunión citó las leyes actuales de Licencia por Enfermedad Remunerada en Nueva York y Nueva Jersey, donde los legisladores estatales aprobaron una legislación que exige que los empleadores permitan a los trabajadores acumular hasta 56 y 40 horas respectivamente.

La propuesta sigue a un esfuerzo por ampliar el programa durante la sesión de 2023 que murió en la Cámara.

Kushner dijo que a la Cámara “se le acabó el tiempo” para esa propuesta. Con más tiempo, dijo, el proyecto de ley se habría aprobado.

A los senadores demócratas se unieron defensores y empleados que mostraron su apoyo al nuevo plan.

Janée Woods Weber, directora ejecutiva de She Leads Justice, que encabeza la Connecticut Campaign for Paid Family Leave, dijo que no importa el tamaño del empleador, todos los trabajadores merecen el tiempo y la capacidad para cuidar de sí mismos y de su familia.