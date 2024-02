Muere Chita Rivera, leyenda de Broadway, a los 91 años

- Publicidad -

Chita Rivera, leyenda y estrella de Broadway, ha muerto. Tenía 91 años. Según el New York Times, su deceso fue confirmado en un comunicado emitido por su hija Lisa Mordente.

La icónica cantante, bailarina y actriz apareció en los escenarios de Broadway durante casi siete décadas interpretando a Anita en West Side Story (1957), Rose Grant en Bye Bye Birdie (1960), Velma Kelly en Chicago (1975) y la Mujer Araña en la adaptación musical de 1993 de Kiss of the Spider Woman. Su última aparición en el escenario de Broadway fue como Claire Zachannassian en The Visit, en 2015.

A lo largo de su carrera, Rivera, quien nació en Washington, D.C. de padre puertorriqueño y madre de ascendencia escocesa e italiana, recibió un total de 10 nominaciones a los premios Tony, la mayor cantidad para cualquier intérprete musical en la historia. Ganó dos de ellos: en 1984 por The Rink, y en 1993 por Kiss of the Spider Woman. También recibió el Premio Tony a la Trayectoria en 2018.

Fuera de Broadway, Rivera interpretó a la Mrs. Dame en un episodio de 1964 de The Outer Limits titulado “The Bellero Shield” y tuvo un papel recurrente como Connie Richardson en The New Dick Van Dyke Show en 1973.

En 2002, Rivera fue la primera latina en recibir un Honor del Centro Kennedy y, en 2009, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad.

“Mientras estaba sentada entre todas estas personas increíbles, tuve tiempo de tratar de sentirme cómoda porque estaba asombrada de todos, sin creer que yo misma estaba sentada allí”, dijo Rivera a la AP cuando fue honrada con la Medalla Presidencial de la Libertad. “Entonces escuché hablar al presidente. Y antes de darnos nuestras medallas, dijo que éramos personas que hacíamos lo que hacíamos por pasión. No por fama. No por dinero. Y que hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para ser ejemplos para el futuro. … (Y entonces) me dije a mí misma: ‘Sí, esa es mi intención. Sí, he trabajado todos estos años. Sí, espero ser un ejemplo para el futuro de nuestros hijos’”.