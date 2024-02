Gradúan cerca de 80 capellanes de CT, NY y Massachussets

- Publicidad -

STAMFORD.- El sábado pasado, cerca de 80 capellanes pertenecientes a los estados de Connecticut, Nueva York y Massachusetts, de la Alianza Internacional de Capellanes y fuerzas del orden “Voluntarios en el Servicio Policial” (VIPS) se graduaron en el estado de New York.

El capellán contribuye en la sociedad con el soporte técnico, presencia y profesional en la ejecución de actividades de bienestar y servicio a la sociedad como en eventos de naturaleza religiosa o comunitaria, situaciones de emergencias y fenómenos naturales, soporte a las autoridades en el mantenimiento del orden, además de seguridad ciudadana.

Además, prestan servicio y cuidado de personas en estado vulnerables y brindan soporte socio-eclesiástico en presidios y hospitalarios.

Entre los graduados se encontraba el activista comunitario Víctor Trejo de Stamford, quien manifestó que “con mucha satisfacción me gradué de capellán por la Alianza Internacional de Capellanes y fuerzas del orden “Voluntarios en el Servicio Policial” (VIPS). Cerca de 20 Años me he dedicado al servicio comunitario en diferentes organizaciones sin fines de lucro y en organizaciones que fui cofundador. Ahora en esta etapa de mi vida asumo el reto de ser un capellán comunitario no solamente sirviendo si no también como representante del creador y sustentador de este universo. Agradezco al hermano y amigo capellán coronel Kevin Polanco por su apoyo en este nuevo camino que emprenderé, Dios les bendiga”.

Al evento asistió, además, el comisionado de la policía de Stamford, Roberto Aveiro, quien es General Capellán, director de Asuntos Internos de la Alianza Internacional de Capellanes.