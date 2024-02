Gobierno promueve almacenamiento seguro de armas

- Publicidad -

STAMFORD.- La Casa Blanca anunció un esfuerzo ampliado para promover el almacenamiento seguro de armas, instando a las escuelas y a los directores a asumir también un papel de liderazgo en un tema que continúa estancado en el Congreso.

La última iniciativa implica que el Departamento de Educación de los Estados Unidos encargue al Secretario de educación, Miguel Cardona, enviar una carta a los directores, instándolos a comunicarse con las familias y los cuidadores sobre el almacenamiento seguro de armas en el hogar y la prevención de la violencia armada en las escuelas.

Los directores y líderes escolares también obtendrán otros recursos de agencias federales.

El Departamento de Educación les proporcionará una plantilla sobre cómo mantener esas conversaciones sobre el almacenamiento de armas y municiones, mientras que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene una guía detallada con instrucciones y consejos sobre almacenamiento como cajas de seguridad, instalaciones de bloqueo de cables y desmontaje de armas de fuego.

Los funcionarios señalaron datos que muestran que una abrumadora mayoría de los suicidios con armas de fuego cometidos por niños, los tiroteos involuntarios que involucran a niños y los tiroteos en escuelas ocurren con armas de fuego obtenidas dentro de sus hogares.

“A menudo escuchamos de los directores que quieren hacer todo lo posible para mantener seguros a sus estudiantes y educadores, pero no deberían tener que ser expertos en almacenamiento seguro de armas de fuego”, declaró Stefanie Feldman, directora de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca.

La iniciativa se anunció el mismo día que la Casa Blanca celebró una reunión pública con 70 directores y líderes educativos sobre cómo el almacenamiento seguro de armas puede ayudar a prevenir la violencia escolar.

Hablando en el evento, la primera dama de la Nación, Jill Biden, hizo referencia a Ethan Song, un adolescente de Guilford, Connecticut, que accidentalmente se pegó un tiro en 2018 con un arma no asegurada en la casa de un vecino.

Un año después, Connecticut aprobó la Ley Ethan, que exige que los propietarios de armas guarden adecuadamente un arma de fuego, ya sea cargada o descargada, para evitar que un menor o una persona prohibida acceda a ella.

En 2023, los legisladores estatales ampliaron aún más la ley, junto con otras reformas de seguridad de las armas.

Desde entonces, los defensores de la seguridad de las armas en Connecticut y en todo el país, incluida Kristin Song, han montado una campaña de cabildeo para generar más apoyo en el Congreso para una versión federal de la Ley Ethan.

Pero con un gobierno dividido, la legislación no ha podido ganar suficiente apoyo para ser aprobada.

La legislación que exige el almacenamiento seguro de armas, así como la verificación universal de antecedentes y una prohibición federal de las armas de asalto, enfrentan batallas difíciles en un Congreso dividido.

Los republicanos controlan estrechamente la Cámara, mientras que los demócratas tienen una pequeña mayoría en el Senado, lo que requiere que la mayoría de las leyes necesiten el apoyo de ambos partidos para ser aprobadas.

Los republicanos se han opuesto a dicha legislación, generando preocupaciones sobre la violación de los derechos de los propietarios de armas. Si bien algunos miembros republicanos en el Congreso respaldaron la Ley bipartidista de comunidades más seguras de 2022, se han mostrado cautelosos a la hora de apoyar reformas adicionales.

La iniciativa de la Casa Blanca se presentó en ausencia de una legislación federal sobre los requisitos relacionados con el almacenamiento de armas. Pero los activistas por la seguridad de las armas aplaudieron el paso gradual.

El grupo CT Against Gun Violence dijo que se parece a su propio esfuerzo en curso, llamado School Firearm Safety Campaign. La presidenta de la junta, Melissa Kane, dijo que se basa en la premisa de que las medidas de seguridad tomadas por los funcionarios escolares, como simulacros de cierre y endurecimiento de las escuelas, deben reforzarse abordando una de las causas fundamentales de los tiroteos en las escuelas: las armas de fuego no aseguradas en el hogar.

Cardona, quien se desempeñó como director en Meriden, Connecticut, reconoció las preocupaciones y exigencias que se plantean a los líderes escolares, especialmente cuando se trata de reducir la violencia en las escuelas.

Dijo a los directores en el Ayuntamiento que cree que desempeñan un papel vital y tienen una capacidad única para comunicarse con aquellos en sus comunidades sobre este tema.