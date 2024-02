Cómo CT utilizará las cámaras de velocidad y de semáforo en rojo

- Publicidad -

STAMFORD.- Después de un fuerte aumento en las muertes por accidentes automovilísticos en Connecticut el año pasado, la Legislatura estatal autorizó al Departamento de Transporte a lanzar un sistema automatizado de cámaras de tránsito, por infracciones de velocidad y semáforos en rojo, en el Estado.

El Departamento de Transporte tuvo la tarea de desarrollar una guía para los municipios que decidan postularse al programa, y la publicó este mes.

¿Qué captarán las cámaras de semáforo en rojo y de tráfico?

Las cámaras rastrearán las infracciones de tránsito, mientras que las cámaras de semáforos en rojo rastrean a las personas que se saltan los semáforos en rojo. Los radares de velocidad monitorean y capturan evidencia de automóviles que exceden el límite de velocidad indicado en 10 o más millas por hora.

En ambos casos, el Estado ha autorizado a los municipios a emitir multas de tránsito a los conductores sin que un oficial de policía sea testigo y emita la multa.

Durante los primeros 30 días después de la instalación de una cámara de tránsito o de semáforo en rojo, solo se emitirá una advertencia por escrito por infracciones. Después de 30 días, la multa no puede exceder los 50 dólares por la primera infracción y los 75 dólares por la segunda o posteriores infracciones.

Las multas constituirán una violación de la Ordenanza Municipal, lo que significa que no se deducirán puntos de la licencia de alguien.

¿Dónde pueden colocar las cámaras los municipios?

La guía estatal actualmente exige que las cámaras de semáforos en rojo, solo se puedan instalar en intersecciones en las que se hayan visto al menos dos choques que involucren a un conductor que se pasó un semáforo en rojo, durante un período de tres años.

Mientras tanto, los radares de velocidad pueden instalarse en zonas escolares, las “zonas de seguridad para peatones”, y en otros lugares con mucho tránsito de peatones o ciclistas, como carreteras cercanas a distritos comerciales y parques públicos.

Un municipio no puede instalar más de dos cámaras en un área censal calificada, un área donde más del 50% de las personas ganan el 60% o menos del ingreso bruto medio del área.

El Departamento de Transporte se asegurará de que los municipios que limitan con una ciudad donde estos sectores censales calificados representen al menos el 55% de sus áreas (actualmente, Bridgeport, Hartford, New Britain, New Haven, New London y Windham) no instalen cámaras demasiado cerca de los límites entre ambas localidades.

Un municipio que instale estas cámaras debe colocar carteles que notifiquen a los conductores sobre la presencia de las cámaras y también debe notificar a los operadores de mapas en línea como Apple o Google Maps que las cámaras están presentes.

¿Existe algún proceso que los municipios deban seguir para utilizar estas cámaras?

Deben presentar un plan al Departamento de Transporte del Estado que detalle la necesidad de las cámaras, que el Departamento de Transporte debe aprobar antes de instalarlas.

También se requerirá que los municipios celebren foros abiertos para que la gente contribuya a las decisiones que se tomen.

Las juntas legislativas locales también tendrán que aprobar el uso de cámaras de tráfico y de semáforos en rojo, y la ubicación y los planos específicos de las cámaras.

Los municipios también tendrán que presentar informes anuales al Estado sobre la cantidad de incidentes que capturaron las cámaras, y el Estado tomará la decisión de renovar la aprobación de las cámaras al final de cada período de tres años.

¿Qué municipios han iniciado el proceso de implementación de cámaras de tránsito?

Hasta ahora, la única ciudad importante de Connecticut que presenta planes a su Junta de Representantes, es Stamford. Su Departamento de Transporte presentó en noviembre a su Junta de Representantes un plan para instalar cámaras en zonas escolares durante los próximos uno a tres años.

Los portavoces de las municipalidades de New Haven y Hartford dijeron al Connecticut Mirror que sus ciudades planeaban postularse al programa, pero que no han ultimado los detalles de sus proyectos.

West Hartford también recibió fondos del proyecto de ley que autorizó los radares de semáforos en rojo y de velocidad en Connecticut para probar un programa piloto para las cámaras.

¿Por qué la Legislatura Estatal autorizó el uso de estas cámaras?

Connecticut experimentó su año más mortífero en accidentes automovilísticos en 2022: se estima que 368 personas murieron en accidentes automovilísticos en el Estado, y es la primera vez que Connecticut registra un promedio de más de una muerte de tránsito por día.

La Legislatura Estatal autorizó el uso de cámaras durante las sesiones legislativas de 2022 debido al aumento de la conducción imprudente y los accidentes automovilísticos en el Estado.

Según el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, la cantidad de personas que murieron en accidentes automovilísticos en todo el país aumentó un 18% de 2019 a 2021.

Las muertes relacionadas con el exceso de velocidad aumentaron un 17% de 2019 a 2020 y un 13% de 2011 a 2020, según la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

¿Otros estados tienen estas cámaras?

Sí. Actualmente, otros 23 estados utilizan cámaras similares. Según un estudio del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, las ciudades que eliminaron las cámaras de semáforos en rojo tuvieron una tasa de accidentes automovilísticos fatales por pasarse el semáforo en rojo un 30% más alta y un aumento del 16% en accidentes automovilísticos fatales, en comparación con las ciudades que continuaron usando las cámaras y semáforos en rojo. (Tomado de CT Mirror).